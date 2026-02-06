Associate Sponsors

Mazagon Dock Shipbuilders consolidated net profit rises 9.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 14.55% to Rs 3601.09 crore

Net profit of Mazagon Dock Shipbuilders rose 9.01% to Rs 879.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 807.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.55% to Rs 3601.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3143.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3601.093143.62 15 OPM %24.6325.99 -PBDT1142.841102.43 4 PBT1119.631062.57 5 NP879.78807.04 9

First Published: Feb 06 2026 | 9:10 AM IST

