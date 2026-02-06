Associate Sponsors

Incredible Industries standalone net profit declines 40.92% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 16.75% to Rs 188.98 crore

Net profit of Incredible Industries declined 40.92% to Rs 1.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.75% to Rs 188.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 161.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales188.98161.87 17 OPM %2.212.30 -PBDT4.343.47 25 PBT3.152.13 48 NP1.793.03 -41

First Published: Feb 06 2026 | 9:10 AM IST

