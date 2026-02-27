Home / Markets / Capital Market News / Vesuvius India standalone net profit rises 33.87% in the December 2025 quarter

Vesuvius India standalone net profit rises 33.87% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 27 2026 | 4:04 PM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales rise 8.23% to Rs 549.24 crore

Net profit of Vesuvius India rose 33.87% to Rs 80.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 59.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.23% to Rs 549.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 507.49 crore during the previous quarter ended December 2024.

For the full year,net profit declined 0.17% to Rs 264.08 crore in the year ended December 2025 as against Rs 264.52 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 12.60% to Rs 2099.95 crore in the year ended December 2025 as against Rs 1864.97 crore during the previous year ended December 2024.

ParticularsQuarter EndedYear EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Dec. 2025Dec. 2024% Var.Sales549.24507.49 8 2099.951864.97 13 OPM %17.0416.14 -17.1618.63 - PBDT126.7989.00 42 418.03394.69 6 PBT109.3476.34 43 356.38348.84 2 NP80.2359.93 34 264.08264.52 0

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

GPT Infra acquires 100% stake in Alcon, enters Signalling EPC segment

Coal India provides assurance to meet summer power demand

Lupin receives EIR report with VAI classification for its Goa unit

Microfinance stocks slide after Bihar clears MFI regulation Bill

Renaissance Global Ltd leads losers in 'B' group

First Published: Feb 27 2026 | 4:04 PM IST

Explore News

Next Story