Home / Markets / Capital Market News / SML Mahindra standalone net profit rises 3209.43% in the December 2025 quarter

SML Mahindra standalone net profit rises 3209.43% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 17 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 62.53% to Rs 539.27 crore

Net profit of SML Mahindra rose 3209.43% to Rs 17.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 62.53% to Rs 539.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 331.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales539.27331.80 63 OPM %7.625.52 -PBDT36.8612.86 187 PBT23.520.75 3036 NP17.540.53 3209

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

JSW Infrastructure board approves acquisition of JSW Overseas

Hindustan Unilever's Gandhidham and Pondicherry factories receive World Economic Forum's Lighthouse recognition

Chambal Fertilisers update on completion of new plant at Gadepan

BSE rolls out four new midcap factor indices

NTPC Green starts commercial operations of 37.5 MW solar project in Bhuj

First Published: Jan 17 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story