Vikram Thermo (India) standalone net profit rises 21.51% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.87% to Rs 34.02 croreNet profit of Vikram Thermo (India) rose 21.51% to Rs 10.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.87% to Rs 34.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.0234.32 -1 OPM %44.4738.87 -PBDT15.4613.47 15 PBT14.7012.83 15 NP10.969.02 22
