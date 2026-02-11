Magna Electro Castings standalone net profit declines 22.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.22% to Rs 47.98 croreNet profit of Magna Electro Castings declined 22.84% to Rs 3.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.22% to Rs 47.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.9843.14 11 OPM %15.3017.20 -PBDT7.487.65 -2 PBT4.946.50 -24 NP3.754.86 -23
