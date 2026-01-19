Home / Markets / Capital Market News / Viram Suvarn standalone net profit rises 341.67% in the December 2025 quarter

Viram Suvarn standalone net profit rises 341.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 19 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 102.70% to Rs 7.52 crore

Net profit of Viram Suvarn rose 341.67% to Rs 3.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 102.70% to Rs 7.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.523.71 103 OPM %47.6116.44 -PBDT3.830.92 316 PBT3.830.92 316 NP3.180.72 342

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

RBL Bank Q3 PAT surges over fivefold to Rs 214 cr

RVNL emerges L1 for South Eastern Railway's VSS project

Mangalam Worldwide standalone net profit rises 74.50% in the December 2025 quarter

Nitin Castings standalone net profit declines 6.11% in the December 2025 quarter

Amagi Media Labs IPO ends with 15.82 times subscription

First Published: Jan 19 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story