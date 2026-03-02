Home / Markets / Capital Market News / Vivriti Capital standalone net profit rises 22.15% in the December 2025 quarter

Vivriti Capital standalone net profit rises 22.15% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Mar 02 2026 | 9:05 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales rise 30.93% to Rs 438.02 crore

Net profit of Vivriti Capital rose 22.15% to Rs 59.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 48.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.93% to Rs 438.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 334.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales438.02334.55 31 OPM %18.4173.32 -PBDT80.6468.69 17 PBT80.6465.18 24 NP59.5648.76 22

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Fortune Industrial Resources reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Kudgi Transmission standalone net profit rises 13.31% in the December 2025 quarter

Advance Steel Tubes standalone net profit rises 81.44% in the December 2025 quarter

Intertec Technologies reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Skyline India reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

First Published: Mar 02 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story