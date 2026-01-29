Worth Peripherals consolidated net profit declines 22.44% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.33% to Rs 75.09 croreNet profit of Worth Peripherals declined 22.44% to Rs 3.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.33% to Rs 75.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 68.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales75.0968.06 10 OPM %10.9310.51 -PBDT7.948.11 -2 PBT6.256.44 -3 NP3.184.10 -22
