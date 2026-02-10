Wakefit Innovations reports standalone net profit of Rs 31.86 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 9.39% to Rs 421.34 croreNet profit of Wakefit Innovations reported to Rs 31.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.39% to Rs 421.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 385.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales421.34385.18 9 OPM %14.045.19 -PBDT63.3020.29 212 PBT35.79-2.41 LP NP31.86-2.41 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content