Wakefit Innovations reports standalone net profit of Rs 31.86 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 2:34 PM IST
Sales rise 9.39% to Rs 421.34 crore

Net profit of Wakefit Innovations reported to Rs 31.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.39% to Rs 421.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 385.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales421.34385.18 9 OPM %14.045.19 -PBDT63.3020.29 212 PBT35.79-2.41 LP NP31.86-2.41 LP

First Published: Feb 10 2026 | 2:34 PM IST

