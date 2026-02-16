Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Welga Foods reports standalone net loss of Rs 0.70 crore in the December 2025 quarter

Welga Foods reports standalone net loss of Rs 0.70 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 16 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 21.49% to Rs 6.65 crore

Net loss of Welga Foods reported to Rs 0.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 21.49% to Rs 6.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.658.47 -21 OPM %-3.769.33 -PBDT-0.640.51 PL PBT-0.700.45 PL NP-0.700.45 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Supraneet Finance & Consultants reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Sriven Multi-Tech reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Stock Alert: GK Energy, Vikran Engineering, Shakti Pumps, Deep Industries, RailTel Corp

GIFT Nifty signals a weak start

Ashoka Buildcon bags $45.28 Mln Intl road project in West Africa

First Published: Feb 16 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story