Wealth First Portfolio Managers consolidated net profit declines 87.92% in the December 2025 quarter

Sales decline 60.06% to Rs 6.49 croreNet profit of Wealth First Portfolio Managers declined 87.92% to Rs 1.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 60.06% to Rs 6.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.4916.25 -60 OPM %15.4179.32 -PBDT1.2713.83 -91 PBT1.1713.74 -91 NP1.129.27 -88
