Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Wealth First Portfolio Managers consolidated net profit declines 87.92% in the December 2025 quarter

Wealth First Portfolio Managers consolidated net profit declines 87.92% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 5:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 60.06% to Rs 6.49 crore

Net profit of Wealth First Portfolio Managers declined 87.92% to Rs 1.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 60.06% to Rs 6.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.4916.25 -60 OPM %15.4179.32 -PBDT1.2713.83 -91 PBT1.1713.74 -91 NP1.129.27 -88

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aptus Value Housing Finance India consolidated net profit rises 23.98% in the December 2025 quarter

Emcure Pharmaceuticals consolidated net profit rises 49.97% in the December 2025 quarter

National Fittings standalone net profit rises 181.73% in the December 2025 quarter

Kamadgiri Fashion standalone net profit declines 34.00% in the December 2025 quarter

Zenith Fibres standalone net profit rises 135.14% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 5:17 PM IST

Explore News

Next Story