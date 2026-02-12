Woodsvilla standalone net profit declines 70.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 35.71% to Rs 0.19 croreNet profit of Woodsvilla declined 70.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.71% to Rs 0.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.190.14 36 OPM %26.3214.29 -PBDT0.050.13 -62 PBT0.030.10 -70 NP0.030.10 -70
