Skipper consolidated net profit rises 46.27% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.73% to Rs 1370.59 croreNet profit of Skipper rose 46.27% to Rs 52.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.73% to Rs 1370.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1135.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1370.591135.25 21 OPM %10.329.77 -PBDT89.6265.08 38 PBT68.0548.43 41 NP52.7936.09 46
