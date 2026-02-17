Home / Markets / Capital Market News / XT Global Infotech consolidated net profit declines 20.65% in the December 2025 quarter

XT Global Infotech consolidated net profit declines 20.65% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 88.56% to Rs 92.49 crore

Net profit of XT Global Infotech declined 20.65% to Rs 2.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 88.56% to Rs 92.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales92.4949.05 89 OPM %9.4616.07 -PBDT8.287.48 11 PBT6.665.48 22 NP2.923.68 -21

First Published: Feb 17 2026 | 9:06 AM IST

