Zee Entertainment Enterprises consolidated net profit declines 5.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.23% to Rs 2280.10 croreNet profit of Zee Entertainment Enterprises declined 5.07% to Rs 155.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 163.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.23% to Rs 2280.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1978.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2280.101978.80 15 OPM %11.2116.21 -PBDT264.80344.50 -23 PBT211.10278.70 -24 NP155.30163.60 -5
