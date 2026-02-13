Don't miss the cut! 50 stocks to reward investors with dividend next week
Dividend stocks: Among the dividend announcements, Escorts Kubota has declared the highest interim dividend of ₹18 per share, followed by Torent Power and Nirlon at ₹15
Associate Sponsors
Co-sponsor
Dividend stocks: Among the dividend announcements, Escorts Kubota has declared the highest interim dividend of ₹18 per share, followed by Torent Power and Nirlon at ₹15
|Company
|Purpose
|Record Date
|Aarti Pharmalabs
|Interim Dividend - ₹1.5
|16 Feb 2026
|Apollo Hospitals Enterprise
|Interim Dividend - ₹10
|16 Feb 2026
|Escorts Kubota
|Special Dividend - ₹18
|16 Feb 2026
|IIFL Capital Services
|Interim Dividend - ₹3
|16 Feb 2026
|Kirloskar Ferrous Industries
|Interim Dividend - ₹3
|16 Feb 2026
|Kewal Kiran Clothing
|Interim Dividend - ₹2
|16 Feb 2026
|Kesar Terminals & Infrastructure
|Interim Dividend - ₹0.5
|16 Feb 2026
|Onelife Capital Advisors
|Right Issue of Equity Shares
|16 Feb 2026
|Torrent Power
|Interim Dividend - ₹15
|16 Feb 2026
|Uniparts India
|Interim Dividend - ₹7
|16 Feb 2026
|M₹ Bectors Food Specialities
|Interim Dividend - ₹0.6
|17 Feb 2026
|Hikal
|Interim Dividend - ₹0.2
|17 Feb 2026
|International Gemmological Institute India
|Interim Dividend - ₹2.5
|17 Feb 2026
|IOL Chemicals & Pharmaceuticals
|Interim Dividend - ₹1
|17 Feb 2026
|IRCON International
|Interim Dividend - ₹1.2
|17 Feb 2026
|Majestic Auto
|Special Dividend - ₹35
|17 Feb 2026
|Riddhi Steel and Tube
|Bonus issue 1:2
|17 Feb 2026
|Shipping Corporation of India
|Interim Dividend - ₹3.5
|17 Feb 2026
|Vibrant Global Capital
|Interim Dividend - ₹0.65
|17 Feb 2026
|Ashiana Housing
|Interim Dividend - ₹1
|19 Feb 2026
|AVT Natural Products
|Interim Dividend - ₹0.35
|19 Feb 2026
|Bazel International
|Bonus issue 1:1
|19 Feb 2026
|Bharat Forge
|Interim Dividend - ₹2
|18 Feb 2026
|Bliss GVS Pharma
|Interim Dividend - ₹0.5
|18 Feb 2026
|Brisk Technovision
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|Coal India
|Interim Dividend - ₹5.5
|18 Feb 2026
|G R Infraprojects
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|Hindustan Aeronautics
|Interim Dividend - ₹35
|18 Feb 2026
|Honda India Power Products
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|Indraprastha Gas
|Interim Dividend - ₹3.25
|19 Feb 2026
|IRB Infrastructure Developers
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|MSTC
|Interim Dividend - ₹7.6
|18 Feb 2026
|Natco Pharma
|Interim Dividend - ₹1.5
|18 Feb 2026
|Oil India
|Interim Dividend - ₹7
|18 Feb 2026
|Oil and Natural Gas Corporation
|Interim Dividend
|18 Feb 2026
|Onix Solar Energy
|Right Issue of Equity Shares
|18 Feb 2026
|Precision Wires India
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|Premco Global -$
|Interim Dividend - ₹2
|18 Feb 2026
|Sical Logistics
|Right Issue of Equity Shares
|18 Feb 2026
|Torrent Pharmaceuticals
|Interim Dividend
|19 Feb 2026
|Cantabil Retail India
|Interim Dividend - ₹0.75
|20 Feb 2026
|DCW
|Interim Dividend - ₹0.1
|20 Feb 2026
|Ddev Plastiks Industries
|Interim Dividend - ₹0.5
|20 Feb 2026
|Firstsource Solutions
|Interim Dividend - ₹5.5
|20 Feb 2026
|Indian Railway Catering and Tourism Corporation
|Interim Dividend - ₹3.5
|20 Feb 2026
|Kirloskar Oil Engines
|Interim Dividend - ₹2.5
|20 Feb 2026
|Mobavenue AI Tech
|Interim Dividend - ₹0.5
|20 Feb 2026
|Nirlon
|Interim Dividend - ₹15
|20 Feb 2026
|Power Finance Corporation
|Interim Dividend - ₹4
|20 Feb 2026
|QGO Finance
|Interim Dividend - ₹0.15
|20 Feb 2026
|Rashtriya Chemicals and Fertilizers
|Interim Dividend - ₹1
|20 Feb 2026
|Senco Gold
|Interim Dividend - ₹0.75
|20 Feb 2026
|SJVN
|Interim Dividend - ₹1.15
|20 Feb 2026
|Taneja Aerospace & Aviation -$
|Interim Dividend
|20 Feb 2026
|Titan Biotech
|Stock Split From ₹10/- to ₹2/-
|20 Feb 2026
|Wonder Electricals
|Interim Dividend - ₹0.1
|20 Feb 2026
First Published: Feb 13 2026 | 1:19 PM IST