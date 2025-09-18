Dividend stocks! NSDL, Gulf Oil, 117 others go ex-date on Sep 19; full list

|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|3B BlackBio Dx
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹4
|Sep 19, 2025
|A D S Diagnostics
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 20, 2025
|Agribio Spirits
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.25
|Sep 19, 2025
|Alphageo (India)
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹8
|Sep 19, 2025
|Ambika Cotton Mills
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹37
|Sep 20, 2025
|Ansal Buildwell
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Apex Frozen Foods
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 19, 2025
|Aries Agro
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹1.20
|Sep 19, 2025
|Arihant Capital Markets
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹0.50
|Sep 20, 2025
|Arihant Superstructures
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 19, 2025
|Asian Energy Services
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|ASM Technologies
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Sep 19, 2025
|AuSom Enterprise
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Autoriders International
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Bajaj Healthcare
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Balu Forge Industries
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.1500
|Sep 19, 2025
|BCL Industries
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.2600
|Sep 19, 2025
|Bharat Dynamics
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.6500
|Sep 19, 2025
|Blue Jet Healthcare
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1.20
|Sep 19, 2025
|Bharat Parenterals
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|CG Vak Software & Exports
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Capital India Finance
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.0200
|Sep 19, 2025
|Coastal Corporation
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹0.2200
|Sep 19, 2025
|Competent Automobiles Company
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|Compucom Software
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.20
|Sep 20, 2025
|Coral Laboratories
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 19, 2025
|Deepak Builders and Engineers India
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 20, 2025
|Denis Chem Lab
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 19, 2025
|Delton Cables
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 19, 2025
|Donear Industries
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.20
|Sep 20, 2025
|EMS
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 19, 2025
|Ester Industries
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.60
|Sep 19, 2025
|Exhicon Events Media Solutions
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹0.15
|Sep 20, 2025
|Filatex India
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.25
|Sep 19, 2025
|Fluidomat
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹7.50
|Sep 19, 2025
|Ganesha Ecosphere
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Sep 20, 2025
|Genus Power Infrastructures
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹2.45
|Sep 19, 2025
|Goldiam International
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 19, 2025
|GTPL Hathway
|Sep 19, 2025
|Dividend - ₹2
|Sep 19, 2025
|Gujarat Alkalies and Chemicals
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹15.80
|Sep 19, 2025
|Gulf Oil Lubricants India
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹28
|Sep 19, 2025
|Himatsingka Seide
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.2500
|Sep 19, 2025
|Hindustan Tin Works
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.80
|Sep 19, 2025
|Hi-Tech Pipes
|Sep 19, 2025
|Final Dividend - ₹0.0250
|Sep 20, 2025
|The Hi-Tech Gears
