Stock Market LIVE: GIFT Nifty rises; Asia mixed; US Fed trims rates; Ivalue, Euro Pratik IPOs eyed

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Explore Business Standard
Sensex Today | Stock Market LIVE on September 18, 2025: At 8:05 AM, GIFT Nifty futures were trading 96 points higher at 25,519, indicating a near gap-up start.
8:40 AM
8:32 AM
8:26 AM
8:17 AM
8:16 AM
8:11 AM
8:09 AM
8:07 AM
8:04 AM
8:03 AM
8:01 AM
8:00 AM
7:58 AM
7:58 AM
7:56 AM
7:56 AM
7:53 AM
7:51 AM
7:48 AM
7:47 AM
7:45 AM
Topics :MARKET LIVEUS Fed ratesRate cutsshare marketJerome Powellstock market tradingMarkets Sensex NiftySME IPOsIPO marketBSE NSEIndian equitiesnikkeiAsian marketsUS marketsGold PricesCommodity pricesOil Prices
First Published: Sep 18 2025 | 7:45 AM IST