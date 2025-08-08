Home / Markets / News / Dividend stocks: RIL, 85 others go ex-dividend next week; do you own any?

Dividend stocks: RIL, 85 others go ex-dividend next week; do you own any?

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend next week, along with their announcement details and record dates

Dividend
SI Reporter New Delhi
Aug 08 2025 | 2:12 PM IST
Dividend stocks: Investors looking to pocket passive income from their investments may keep an eye on the shares of Reliance Industries, Jio Financial Services, Mahanagar Gas, Housing & Urban Development Corporation (Hudco), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), and 81 other companies, as they have announced dividend rewards for their shareholders.
 
Other key companies featured in the list include Container Corporation of India, RITES, Grasim Industries, REC, NMDC, NCC, Minda Corporation, ZEN Technologies, International Gemmological Institute India, Gland Pharma, Emcure Pharmaceuticals, Bandhan Bank, Sun TV Network, RailTel Corporation of India, Pidilite Industries, NBCC (India), GPT Infraprojects, KPI Green Energy, Castrol India, Godrej Consumer Products, HEG, InterGlobe Aviation, and MPS.
 
BSE data suggests that shares of these companies are set to trade ex-dividend next week, from Monday, August 11, 2025, to Thursday, August 14, 2025. The markets will remain closed on Friday, August 15, on account of Independence Day.
 
Notably, the ex-date refers to the date when a stock starts trading without the entitlement to dividend payouts. Therefore, investors who wish to receive the dividend must own the stock before the ex-date. The record date, on the other hand, is when the company finalizes the list of eligible shareholders for the dividend payout.
 
Among the companies listed, Akzo Nobel India has announced the highest dividend reward for its shareholders. The company informed the exchanges that its board has decided to pay a special dividend of ₹100 per share. The record date has been set as August 11, 2025, to determine shareholder eligibility for the dividend.  Further, Mukesh Ambani led Reliance Industries, which is the largest company in the country by market capitalisation, has decided to reward its shareholders with a final dividend of ₹5.50 per share. The company has also set the record date as August 14, 2025, to ascertain shareholders' eligibility for the dividend payout.

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend next week, along with their announcement details and record dates:

 
Company Ex-date Announcement Record date
Akzo Nobel India Aug 11, 2025 Special Dividend - ₹156 Aug 11, 2025
Castrol India Aug 11, 2025 Interim Dividend - ₹3.50 Aug 11, 2025
Globus Spirits Aug 11, 2025 Dividend - ₹2.76 Aug 11, 2025
GPT Infraprojects Aug 11, 2025 Interim Dividend - ₹1 Aug 11, 2025
Indo Count Industries Aug 11, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 11, 2025
Jio Financial Services Aug 11, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 11, 2025
K.P. Energy Aug 11, 2025 Interim Dividend - ₹0.20 Aug 11, 2025
KPI Green Energy Aug 11, 2025 Interim Dividend - ₹0.20 Aug 11, 2025
Kalyani Steels Aug 11, 2025 Dividend - ₹10 Aug 11, 2025
Neelamalai Agro Industries Aug 11, 2025 Dividend - ₹30 Aug 11, 2025
Rashi Peripherals Aug 11, 2025 Dividend - ₹2 Aug 11, 2025
Shri Dinesh Mills Aug 11, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 11, 2025
Starteck Finance Aug 11, 2025 Final Dividend - ₹0.2500 Aug 11, 2025
Tainwala Chemicals and Plastics (India) Aug 11, 2025 Interim Dividend - ₹3 Aug 11, 2025
Arvind Fashions Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹1.60 Aug 12, 2025
Axtel Industries Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹6 Aug 12, 2025
Dwarikesh Sugar Industries Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 12, 2025
Grasim Industries Aug 12, 2025 Dividend - ₹10 Aug 12, 2025
H.G. Infra Engineering Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 12, 2025
ICICI Bank Aug 12, 2025 Dividend - ₹11 Aug 12, 2025
India Pesticides Aug 12, 2025 Dividend - ₹0.7500 Aug 12, 2025
KIFS Financial Services Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Aug 12, 2025
NGL Fine Chem Aug 12, 2025 Final Dividend - ₹1.7500 Aug 12, 2025
RITES Aug 12, 2025 Interim Dividend - ₹1.30 Aug 12, 2025
Brigade Enterprises Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Aug 13, 2025
Container Corporation of India Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹1.60 Aug 13, 2025
Crestchem Aug 13, 2025 Dividend - ₹1 Aug 13, 2025
Dai-Ichi Karkaria Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹3.50 Aug 13, 2025
Godrej Consumer Products Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹5 Aug 13, 2025
HEG Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹1.80 Aug 13, 2025
InterGlobe Aviation Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹10 Aug 13, 2025
MPS Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹50 Aug 13, 2025
NBCC (India) Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹0.2100 Aug 13, 2025
Page Industries Aug 13, 2025 Interim Dividend Aug 13, 2025
Pidilite Industries Aug 13, 2025 Special Dividend - ₹10 Aug 13, 2025
Hitachi Energy India Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹6 Aug 13, 2025
QGO Finance Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹0.15 Aug 13, 2025
RailTel Corporation of India Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹0.85 Aug 13, 2025
Rain Industries Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹1 Aug 13, 2025
South Indian Bank Aug 13, 2025 Final Dividend - ₹0.40 Aug 13, 2025
Sun TV Network Aug 13, 2025 Interim Dividend - ₹5 Aug 13, 2025
Action Construction Equipment Aug 14, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 14, 2025

First Published: Aug 08 2025 | 2:12 PM IST

