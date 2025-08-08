Dividend stocks: RIL, 85 others go ex-dividend next week; do you own any?

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend next week, along with their announcement details and record dates:
|Company
|Ex-date
|Announcement
|Record date
|Akzo Nobel India
|Aug 11, 2025
|Special Dividend - ₹156
|Aug 11, 2025
|Castrol India
|Aug 11, 2025
|Interim Dividend - ₹3.50
|Aug 11, 2025
|Globus Spirits
|Aug 11, 2025
|Dividend - ₹2.76
|Aug 11, 2025
|GPT Infraprojects
|Aug 11, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Aug 11, 2025
|Indo Count Industries
|Aug 11, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 11, 2025
|Jio Financial Services
|Aug 11, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 11, 2025
|K.P. Energy
|Aug 11, 2025
|Interim Dividend - ₹0.20
|Aug 11, 2025
|KPI Green Energy
|Aug 11, 2025
|Interim Dividend - ₹0.20
|Aug 11, 2025
|Kalyani Steels
|Aug 11, 2025
|Dividend - ₹10
|Aug 11, 2025
|Neelamalai Agro Industries
|Aug 11, 2025
|Dividend - ₹30
|Aug 11, 2025
|Rashi Peripherals
|Aug 11, 2025
|Dividend - ₹2
|Aug 11, 2025
|Shri Dinesh Mills
|Aug 11, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 11, 2025
|Starteck Finance
|Aug 11, 2025
|Final Dividend - ₹0.2500
|Aug 11, 2025
|Tainwala Chemicals and Plastics (India)
|Aug 11, 2025
|Interim Dividend - ₹3
|Aug 11, 2025
|Arvind Fashions
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹1.60
|Aug 12, 2025
|Axtel Industries
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹6
|Aug 12, 2025
|Dwarikesh Sugar Industries
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 12, 2025
|Grasim Industries
|Aug 12, 2025
|Dividend - ₹10
|Aug 12, 2025
|H.G. Infra Engineering
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 12, 2025
|ICICI Bank
|Aug 12, 2025
|Dividend - ₹11
|Aug 12, 2025
|India Pesticides
|Aug 12, 2025
|Dividend - ₹0.7500
|Aug 12, 2025
|KIFS Financial Services
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Aug 12, 2025
|NGL Fine Chem
|Aug 12, 2025
|Final Dividend - ₹1.7500
|Aug 12, 2025
|RITES
|Aug 12, 2025
|Interim Dividend - ₹1.30
|Aug 12, 2025
|Brigade Enterprises
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Aug 13, 2025
|Container Corporation of India
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹1.60
|Aug 13, 2025
|Crestchem
|Aug 13, 2025
|Dividend - ₹1
|Aug 13, 2025
|Dai-Ichi Karkaria
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹3.50
|Aug 13, 2025
|Godrej Consumer Products
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹5
|Aug 13, 2025
|HEG
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹1.80
|Aug 13, 2025
|InterGlobe Aviation
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹10
|Aug 13, 2025
|MPS
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹50
|Aug 13, 2025
|NBCC (India)
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹0.2100
|Aug 13, 2025
|Page Industries
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend
|Aug 13, 2025
|Pidilite Industries
|Aug 13, 2025
|Special Dividend - ₹10
|Aug 13, 2025
|Hitachi Energy India
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹6
|Aug 13, 2025
|QGO Finance
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹0.15
|Aug 13, 2025
|RailTel Corporation of India
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹0.85
|Aug 13, 2025
|Rain Industries
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Aug 13, 2025
|South Indian Bank
|Aug 13, 2025
|Final Dividend - ₹0.40
|Aug 13, 2025
|Sun TV Network
|Aug 13, 2025
|Interim Dividend - ₹5
|Aug 13, 2025
|Action Construction Equipment
|Aug 14, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 14, 2025
