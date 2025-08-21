Ex-date alert! These 54 stocks go ex-dividend on Aug 22; are you eligible?

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend tomorrow, August 22, along with their announcement details and record dates:
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|ABM Knowledgeware
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1.2500
|Aug 22, 2025
|Agi Greenpac
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹7
|Aug 22, 2025
|AK Capital Services
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹14
|Aug 22, 2025
|APL Apollo Tubes
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹5.7500
|Aug 22, 2025
|ASM Technologies
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|Bannari Amman Sugars
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹12.50
|Aug 22, 2025
|Belrise Industries
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.5500
|Aug 22, 2025
|Bhatia Communications & Retail (India)
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹0.0100
|Aug 22, 2025
|DAPS Advertising
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.20
|Aug 23, 2025
|Deep Industries
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹3.0500
|Aug 22, 2025
|Dhanashree Electronics
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.10
|Aug 22, 2025
|DMCC Speciality Chemicals
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Aug 22, 2025
|Dynacons Systems & Solutions
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹0.50
|Aug 22, 2025
|Dynamic Industries
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|eClerx Services
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|Federal Bank
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1.20
|Aug 22, 2025
|Gujarat Ambuja Exports
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.2500
|Aug 22, 2025
|Godfrey Phillips India
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹60
|Aug 22, 2025
|GE Vernova T&D India
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹5
|Aug 22, 2025
|HMA Agro Industries
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.30
|Aug 22, 2025
|IB Infotech Enterprises
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|Indigo Paints
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹3.50
|Aug 22, 2025
|Indian Railway Catering and Tourism Corporation
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|iStreet Network
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹0.10
|Aug 22, 2025
|Jasch Gauging Technologies
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Aug 22, 2025
|Jindal Steel & Power
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 22, 2025
|Jindal Stainless
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 22, 2025
|Sai Silks (Kalamandir)
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|Kalyani Forge
|Aug 22, 2025
|Dividend - ₹4
|Aug 22, 2025
|KFin Technologies
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹7.50
|Aug 22, 2025
|Kuantum Papers
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Aug 22, 2025
|LIC Housing Finance
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹10
|Aug 22, 2025
|Lodha Developers
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹4.2500
|Aug 22, 2025
|Mallcom (India)
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Aug 23, 2025
|Mayur Uniquoters
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹5
|Aug 22, 2025
|Global Health
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 22, 2025
|NDL Ventures
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 22, 2025
|Netweb Technologies India
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Aug 22, 2025
|Naturewings Holidays
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Aug 22, 2025
|Nicco Parks & Resorts
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Aug 22, 2025
|Omax Autos
|Aug 22, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Aug 22, 2025
|Panchsheel Organics
|Aug 22, 2025
|Interim Dividend - ₹0.80
|Aug 22, 2025
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹810
1 Year
₹67/Month
Super Saver
₹1,170
2 Years
₹48/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app