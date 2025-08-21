Home / Markets / News / Ex-date alert! These 54 stocks go ex-dividend on Aug 22; are you eligible?

Ex-date alert! These 54 stocks go ex-dividend on Aug 22; are you eligible?

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend tomorrow, August 22, along with their announcement details and record dates

Dividend stocks today, August 21, 2025: D-Street investors seeking passive income from their investments may want to keep an eye on shares of APL Apollo Tubes, Belrise Industries, Godfrey Phillips India, Procter & Gamble Health, LIC Housing Finance, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), Netweb Technologies India, Indigo Paints, and 48 other companies today, as these firms have announced dividend rewards for their shareholders.
 
According to data from the BSE, the shares of these companies are set to trade ex-dividend on August 22, 2025. Notably, the ex-dividend date is when a stock begins trading without the value of its upcoming dividend. Thus, to be eligible for the dividend, investors must purchase and hold the stock before the ex-dividend date, which means owning it on or before August 21, 2025 in this case. However, it is important to understand that the record date is the day a company finalises the list of shareholders who are entitled to receive the dividend payout.
 
Among the listed companies, Godfrey Phillips India, a major manufacturer of cigarettes and tobacco products, has announced the highest dividend. The company informed the stock exchanges that its board has declared a final dividend of ₹60 per share for the financial year 2024-25 (FY25), with the record date set as August 22, 2025.
 
The next highest dividend has been announced by Procter & Gamble Health, which declared a final dividend of ₹45 per share for the FY25. The company has also fixed August 22, 2025 as the record date for this distribution.
 

Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend tomorrow, August 22, along with their announcement details and record dates:

Company Ex-date Purpose Record date
ABM Knowledgeware Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1.2500 Aug 22, 2025
Agi Greenpac Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹7 Aug 22, 2025
AK Capital Services Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹14 Aug 22, 2025
APL Apollo Tubes Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹5.7500 Aug 22, 2025
ASM Technologies Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
Bannari Amman Sugars Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹12.50 Aug 22, 2025
Belrise Industries Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.5500 Aug 22, 2025
Bhatia Communications & Retail (India) Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹0.0100 Aug 22, 2025
DAPS Advertising Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.20 Aug 23, 2025
Deep Industries Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹3.0500 Aug 22, 2025
Dhanashree Electronics Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.10 Aug 22, 2025
DMCC Speciality Chemicals Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Aug 22, 2025
Dynacons Systems & Solutions Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹0.50 Aug 22, 2025
Dynamic Industries Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
eClerx Services Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
Federal Bank Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1.20 Aug 22, 2025
Gujarat Ambuja Exports Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.2500 Aug 22, 2025
Godfrey Phillips India Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹60 Aug 22, 2025
GE Vernova T&D India Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹5 Aug 22, 2025
HMA Agro Industries Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.30 Aug 22, 2025
IB Infotech Enterprises Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
Indigo Paints Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹3.50 Aug 22, 2025
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
iStreet Network Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹0.10 Aug 22, 2025
Jasch Gauging Technologies Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Aug 22, 2025
Jindal Steel & Power Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 22, 2025
Jindal Stainless Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 22, 2025
Sai Silks (Kalamandir) Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
Kalyani Forge Aug 22, 2025 Dividend - ₹4 Aug 22, 2025
KFin Technologies Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹7.50 Aug 22, 2025
Kuantum Papers Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹3 Aug 22, 2025
LIC Housing Finance Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹10 Aug 22, 2025
Lodha Developers Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹4.2500 Aug 22, 2025
Mallcom (India) Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹3 Aug 23, 2025
Mayur Uniquoters Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹5 Aug 22, 2025
Global Health Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 22, 2025
NDL Ventures Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 22, 2025
Netweb Technologies India Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Aug 22, 2025
Naturewings Holidays Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Aug 22, 2025
Nicco Parks & Resorts Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹1 Aug 22, 2025
Omax Autos Aug 22, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Aug 22, 2025
Panchsheel Organics Aug 22, 2025 Interim Dividend - ₹0.80 Aug 22, 2025

