Looking for dividends? Keep an eye on these 27 stocks today; full list here

Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they trade ex-dividend on August 8, along with their key details:
|Company
|Ex-date
|Announcement
|Record date
|B India
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹9.7700
|Aug 8, 2025
|Alkem Laboratories
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹8
|Aug 8, 2025
|Alldigi Tech
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹30
|Aug 8, 2025
|Aurobindo Pharma
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹4
|Aug 8, 2025
|Computer Age Management Services
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹11
|Aug 8, 2025
|Ceat
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹30
|Aug 8, 2025
|Delta Corp
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹1.2500
|Aug 8, 2025
|Flair Writing Industries
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 8, 2025
|Gujarat Containers
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Aug 8, 2025
|Gujarat Hotels
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Aug 8, 2025
|Hindalco Industries
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹5
|Aug 8, 2025
|Indo Thai Securities
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹0.10
|Aug 8, 2025
|Indian Oil Corporation
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Aug 8, 2025
|Jtekt India
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.70
|Aug 9, 2025
|Kronox Lab Sciences
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 8, 2025
|Mankind Pharma
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Aug 8, 2025
|Matrimony.com
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹5
|Aug 8, 2025
|Multi Commodity Exchange of India
|Aug 8, 2025
|Dividend - ₹30
|Aug 8, 2025
|Oriental Aromatics
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 8, 2025
|Paras Defence and Space Technologies
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Aug 8, 2025
|Premco Global
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹4
|Aug 8, 2025
|Quess Corp
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹6
|Aug 8, 2025
|Shilchar Technologies
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹12.50
|Aug 8, 2025
|Shradha AI Technologies
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.60
|Aug 8, 2025
|Sonata Software
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹1.2500
|Aug 8, 2025
|Steelcast
|Aug 8, 2025
|Interim Dividend - ₹1.80
|Aug 8, 2025
|Varroc Engineering
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Aug 8, 2025
|Vishnu Chemicals
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹0.30
|Aug 8, 2025
|Voith Paper Fabrics India
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹10
|Aug 8, 2025
|Wonderla Holidays
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Aug 8, 2025
|ZF Commercial Vehicle Control Systems India
|Aug 8, 2025
|Final Dividend - ₹19
|Aug 8, 2025
