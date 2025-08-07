Home / Markets / News / Looking for dividends? Keep an eye on these 27 stocks today; full list here

Looking for dividends? Keep an eye on these 27 stocks today; full list here

Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they trade ex-dividend on August 8, along with their key details

dividend stocks
SI Reporter New Delhi
Aug 07 2025 | 10:07 AM IST
Dividend stocks: D-Street investors looking to pocket some passive income through dividends should keep an eye on the shares of Multi Commodity Exchange of India (MCX), Aurobindo Pharma, Alkem Laboratories, Hindalco Industries, Mankind Pharma, Indian Oil Corporation (IOC), Computer Age Management Services (CAMS), and 24 other companies today, as they are set to trade ex-dividend tomorrow, August 8, 2025, according to BSE data.
 
Notably, the ex-date refers to the day when a stock begins trading without the entitlement to dividend payouts. Therefore, investors who wish to receive the dividend must own the stock before the ex-date. The companies, however, finalise the list of eligible shareholders for the dividend payout on the record date.
 
Among the listed companies, MCX, CEAT, and Alldigi Tech have announced the highest dividend reward for their respective shareholders. They have declared a dividend of ₹30 per share. Additionally, these three companies have set the record date on August 8, 2025, to determine shareholder eligibility for the dividend.
 
Among others, CAMS has announced an interim dividend of ₹11 per share, Hindalco Industries has declared a final dividend (for FY25) of ₹5 per share, and Indian Oil Corporation has announced an interim dividend of ₹3 per share for its shareholders. They have all set their record date on August 8 for determining shareholders' eligibility for the said announcements.
 

Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they trade ex-dividend on August 8, along with their key details:

Company Ex-date Announcement Record date
B India Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹9.7700 Aug 8, 2025
Alkem Laboratories Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹8 Aug 8, 2025
Alldigi Tech Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹30 Aug 8, 2025
Aurobindo Pharma Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹4 Aug 8, 2025
Computer Age Management Services Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹11 Aug 8, 2025
Ceat Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹30 Aug 8, 2025
Delta Corp Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹1.2500 Aug 8, 2025
Flair Writing Industries Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 8, 2025
Gujarat Containers Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Aug 8, 2025
Gujarat Hotels Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹3 Aug 8, 2025
Hindalco Industries Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹5 Aug 8, 2025
Indo Thai Securities Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹0.10 Aug 8, 2025
Indian Oil Corporation Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹3 Aug 8, 2025
Jtekt India Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.70 Aug 9, 2025
Kronox Lab Sciences Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 8, 2025
Mankind Pharma Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹1 Aug 8, 2025
Matrimony.com Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹5 Aug 8, 2025
Multi Commodity Exchange of India Aug 8, 2025 Dividend - ₹30 Aug 8, 2025
Oriental Aromatics Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 8, 2025
Paras Defence and Space Technologies Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Aug 8, 2025
Premco Global Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹4 Aug 8, 2025
Quess Corp Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹6 Aug 8, 2025
Shilchar Technologies Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹12.50 Aug 8, 2025
Shradha AI Technologies Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.60 Aug 8, 2025
Sonata Software Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹1.2500 Aug 8, 2025
Steelcast Aug 8, 2025 Interim Dividend - ₹1.80 Aug 8, 2025
Varroc Engineering Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹1 Aug 8, 2025
Vishnu Chemicals Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹0.30 Aug 8, 2025
Voith Paper Fabrics India Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹10 Aug 8, 2025
Wonderla Holidays Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹2 Aug 8, 2025
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Aug 8, 2025 Final Dividend - ₹19 Aug 8, 2025
  (Source: BSE)

First Published: Aug 07 2025 | 9:55 AM IST

