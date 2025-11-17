Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex up 140 pts; Nifty near 25,950; SMIDs in green; banking stocks lead rally
Stock Market LIVE: Sensex up 140 pts; Nifty near 25,950; SMIDs in green; banking stocks lead rally

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, November 17, 2025: Among the broader markets, Nifty Midcap100 and Nifty Smallcap100 indices were trading higher by 0.45 per cent and 0.55 per cent

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE, November 17, 2025
Stock Market LIVE, November 17, 2025: Sensex, Nifty are holding gains

2 min read Last Updated : Nov 17 2025 | 11:03 AM IST
11:00 AM

Stock Market LIVE Updates: 11 AM market update

Stock Market LIVE Updates:  Though the benchmark equity indices are off their highs, they continued to trade in the green on Monday.

At 11 AM, the BSE Sensex was at 84,718.20, higher by 155.42 points or 0.18 per cent, while the NSE Nifty 50 was trading higher by 33.45 points or 0.13 per cent at 25,943.50 levels.

10:51 AM

Stock Market LIVE Updates: Market breadth remains positive

Stock Market LIVE Updates:  The market remained positive on Monday, with 1,700 out of 3,027 traded stocks on the NSE trading in the green, while 1,242 stocks traded in the red. Meanwhile, 85 shares remained unchanged on the NSE as of 11:50 AM on Monday.
 

10:40 AM

Stock Market LIVE Updates: SBI m-cap hits ₹9 trn; surges 44% from March low. Should you buy or hold?

Stock Market LIVE Updates:  State Bank of India (SBI) stock joined the elite club of companies having market value of ₹9 trillion. The state-owned lender on Monday became the first public sector bank and the sixth Indian company to cross the ₹9 trillion market capitalisation (m-cap) mark. READ MORE

10:33 AM

Stock Market LIVE Updates: TMPV tumbles on JLR hit in Q2; analysts cut outlook, flag structural risks

Stock Market LIVE Updates:  Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) posted a troubled September quarter (Q2FY26), with Jaguar Land Rover’s (JLR) sharp deterioration overshadowing a steady India passenger vehicles (PV) performance and dragging the consolidated business into one of its weakest patches in recent times, analysts said. READ MORE

10:27 AM

Stock Market LIVE Updates: Narayana Hrudayalaya jumps 9% on posting strong Q2 results; PAT up 30% YoY

Stock Market LIVE Updates:  Narayana Hrudayalaya shares jumped 9 per cent on BSE, logging an intra-day high at ₹1,913 per share after the company posted its Q2 results.  In Q2, Narayana Hrudayalaya reported a consolidated net profit of ₹258.3  crore, as compared to ₹199.3 crore a year ago, up 30 per cent. READ MORE
 

10:20 AM

Stock Market LIVE Updates: India's oil PSUs ink landmark US LPG deal covering 10% of 2026 imports

Stock Market LIVE Updates: Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri on Monday announced that India has finalised its first structured contract to source liquefied petroleum gas (LPG) from the United States, marking what he described as “a historic first” for one of the world’s fastest-growing LPG markets. READ MORE
 

10:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump backs 500% tariffs on Russia trade partners: What it means for India

Stock Market LIVE Updates: US President Donald Trump has strongly supported a new bill aimed at imposing sanctions on countries that maintain trade ties with Russia, marking a significant escalation in Washington’s efforts to squeeze Moscow’s economic lifelines. The move is proposed to curb Russia’s funding capabilities and thereby put an end to the ongoing conflict in Ukraine. READ MORE
 

10:05 AM

Stock Market LIVE Updates: Market check at 10 AM

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex index is trading near the day's high level, quoting 84,742. It is up 180 points or 0.21 per cent over the previous close.

On the Nifty50, the index is at 25,955, higher by 45 points or 0.17 per cent.

9:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama retains 'Buy' on Eureka Forbes post Q2

Stock Market LIVE Updates: The brokerage has retained its ‘Buy’ rating on the stock, revising the target price to ₹750 per share from ₹700 per share, following a 32 per cent year-on-year jump in Profit After Tax (PAT) to ₹61.6 crore in Q2FY26 from ₹46.7 crore in Q2FY25. READ MORE

9:42 AM

Stock Market LIVE Updates: Midcaps shine in Q2 as cycle bottoms, says Motilal Oswal

Stock Market LIVE Updates: Corporate earnings logged a third straight quarter of double-digit growth, underpinned by strong performances from Oil Marketing Companies (OMCs), Metals, Telecom, Technology, Cement, NBFCs - Lending, and Capital Goods. In contrast, Automobiles (dragged by Tata Motors), Oil & Gas (ex-OMCs), and Banks – both private and PSU – pulled down overall profitability. READ MORE

9:31 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee pulls back from record low levels on softer oil

Stock Market LIVE Updates: The US-India trade deal saw a minor development as US President Donald Trump relaxed duties on tea, spices and nearly 200 food and agricultural items to curb domestic inflation, which had risen to 15 per cent. This move is expected to offer a modest boost to Indian agricultural exports, with an estimated $2-3 billion in benefits, analysts said. READ MORE

9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Here's how the secondary market indices were trading after the markets opened on Monday.
 

9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.26 per cent, and 0.47 per cent, respectively.
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Monday. 
 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 84,700

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Monday's trading session at 84,700.50, higher by 137.72 points or 0.16 per cent. 
 
First Published: Nov 17 2025 | 7:46 AM IST

