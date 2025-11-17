Stock Market LIVE: Sensex up 140 pts; Nifty near 25,950; SMIDs in green; banking stocks lead rally

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Explore Business Standard
Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, November 17, 2025: Among the broader markets, Nifty Midcap100 and Nifty Smallcap100 indices were trading higher by 0.45 per cent and 0.55 per cent
11:00 AM
10:51 AM
10:40 AM
10:33 AM
10:27 AM
10:20 AM
10:10 AM
10:05 AM
9:54 AM
9:42 AM
9:31 AM
9:21 AM
9:21 AM
9:19 AM
9:17 AM
9:16 AM
9:10 AM
9:06 AM
9:01 AM
8:52 AM
8:45 AM
8:35 AM
8:29 AM
8:16 AM
8:15 AM
8:05 AM
8:04 AM
7:57 AM
7:52 AM
7:51 AM
Topics :Share Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEstock market tradingUS marketsAsia MarketsBSE SensexNSE NiftyQ2 resultsIPOsSME IPOsGift NiftynikkeiS&P 500
First Published: Nov 17 2025 | 7:46 AM IST