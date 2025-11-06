Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex settles 77 pts up in pre-open, Nifty below 25,600; Paytm, Fortis in focus
Stock Market LIVE: Sensex settles 77 pts up in pre-open, Nifty below 25,600; Paytm, Fortis in focus

Sensex today | Stock Market LIVE, November 6, 2025: Early trends in GIFT Nifty futures also point to a positive start for the benchmark indices

SI Reporter New Delhi
Stock market LIVE

3 min read Last Updated : Nov 06 2025 | 9:11 AM IST
9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty remains flats in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 25,593.35, down merely 4.30 points or 0.02 per cent.
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 57 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 54.54 points or 0.07 per cent to settle at 83,516.69 in pre-opening session on Thursday.
 

9:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens 14 paise stronger on Thursday, November 6. The domestic currency started at 88.52 per US dollar Vs Tuesday's close of 88.66/$

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Mutual fund equity buying in October lowest in six months

Stock Market LIVE Updates: Net inflows into active equity schemes have moderated since hitting an all-time high of ₹42,702 crore in July. In September, investors had put in ₹30,422 crore. The decline has largely been attributed to profit booking as markets recovered from the March 2025 lows. READ MORE

8:49 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors CV vs PV; which stock could re-rate after demerger?

Stock Market LIVE Updates: Analysts at SBI Securities, however, value the Passenger Vehicles entity, which includes Jaguar Land Rover (JLR) and the domestic electric vehicles (EV) business, in the range of ₹285–₹384 per share, lower than the current market price of ₹417. READ MORE

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: 10 defensive stock that may bounce back

Stock Market LIVE Updates: Tata Technologies, KPIT Technologies, Infosys, Zydus Life, Dr Reddy's Labs, Varun Beverages, Pidilite Industries, and Marico are among the top 10 defensive stocks that may bounce back soon. 

These companies, traditionally considered recession- or slowdown-proof, were expected to offer stability and capital protection to equity investors amid market volatility and macroeconomic uncertainty. Instead, the three defensive sectors turned into the biggest sources of grief for investors over the past 12 months. READ MORE

8:33 AM

Stock Market LIVE Updates: MSCI Nov rejig: Fortis Healthcare, Paytm among 4 entrants in Standard Index

Stock Market LIVE Updates:  The global index aggregator MSCI announced changes to its key indices, with four stocks, including Fortis Healthcare, GE Vernova, One 97 Communications, and Siemens Energy, making the cutoff into the Global Standard Index. Meanwhile, Container Corp and Tata Elxsi are the two stocks to be excluded from the Global Standard Index, MSCI said in a statement, adding that the changes will be made effective December 01 this year.  READ MORE

8:28 AM

Stock Market LIVE Updates: Dividend stocks: BPCL, NTPC, CAMS, 14 others to remain in spotlight today

Stock Market LIVE Updates:  Shares of Sanofi India, Shriram Finance, Bharat Petroleum Corporation (BPCL), NTPC, Computer Age Management Services (CAMS), and 12 other companies are expected to remain in focus during today’s trading following their announcement of interim dividends. READ MORE

8:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch today, Nov 6: Paytm, IndiGo, Delhivery, Grasim Industries

Stock Market LIVE Updates:  From One97 Communications, Delhivery, InterGlobe Aviation, Grasim Industries, here is a list of stocks that will be in focus today. CHECK FULL LIST

8:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Inox Wind secures 229 MW in new orders

Stock Market LIVE Updates: Inox Wind Limited (IWL) has announced that it has secured new orders aggregating to 229 MW, further strengthening its growing project pipeline and reinforcing its position as a preferred partner for renewable energy developers.

"The company has received a 160 MW order (112 MW firm order with an option to extend by an additional 48 MW) from a leading Indian IPP player for the supply of its 3.3 MW wind turbine generators, for projects being developed by the customer across multiple sites. The order also includes limited-scope EPC services and multi-year operations & maintenance (O&M) post commissioning," the company said in a release. 
 
Additionally, Inox Wind has bagged a repeat order for 69 MW from another leading renewable energy player, which is a member of a large global clean energy company, for a project in Maharashtra. This order follows a 153 MW order received earlier in March 2025 from the same customer, reflecting the growing relationship and trust built in a short period.

8:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty in bearish trend, support seen at 25,448: Check technical analysis

Stock Market LIVE Updates:  After opening 19 points lower on Tuesday (November 4), tthe Nifty index continued to slide throughout the session and closed with a fall of 166 points at 25,598. The Nifty closed below its 20-DEMA (25,608) for the first time since October 3, 2025. After forming 'Double Top' pattern near 26,100, Nifty has confirmed the 'Lower Bottom' on the daily chart, which is bearish for the short term. READ MORE

7:50 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors demerger impact: Changes in F&O lot size, OI, Strikes explained

Stock Market LIVE Updates:  Tata Motors has split its auto business in two different verticals Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) and Tata Motors Commercial Vehicles (TMCV) with effect from October 1 in 1:1 demerger ratio. Meaning, Tata Motors shareholders now hold 1 share each of TMPV and TMCV. READ MORE
 

7:44 AM

Stock Market LIVE Updates: Analyst's picks: BPCL, ICICI Lombard among top three stocks to buy today

Stock Market LIVE Updates:  Chandan Taparia of Motilal Oswal has recommended buying the shares of BPCL, ICICI Lombard General Insurance, and Delhivery today. CHECK KEY REASONS

7:36 AM

Stock Market LIVE Updates: Lenskart IPO allotment likely today; here's how to check status, latest GMP

Stock Market LIVE Updates:  The basis of allotment for the initial public offering (IPO) of Lenskart Solutions is expected to be finalised on Tuesday, following strong investor interest that saw the issue subscribed 28.26 times, according to data available on the NSE. Once the allotment is finalised, applicants can verify their allotment status online through the official websites of the BSE, NSE, or MUFG Intime India, the registrar to the issue. READ MORE
 

7:29 AM

Stock Market LIVE Updates: IPOs today

Stock Market LIVE Updates:  In the mainboard IPO segment, the basis of allotment for Lenskart Solutions IPO shares is set to take place today. Shares of Orkla India are scheduled to make their D-Street debut today. Meanwhile, the Groww IPO enters the second day of subscription.
 
In the SME space, Finbud Financial Services IPO opens for public subscription, while Shreeji Global FMCG enters the second day of its subscription. Shares of Safecure Services are also set to make their D-Street debut today.
Connect with us on WhatsApp

First Published: Nov 06 2025 | 7:01 AM IST

