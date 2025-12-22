Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex jumps 500 pts; Nifty back above 26,100; IT, Metal power gains; Infy up 3%
Stock Market LIVE: Sensex jumps 500 pts; Nifty back above 26,100; IT, Metal power gains; Infy up 3%

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Monday, December 22, 2025: In broader markets, the Nifty Midcap index was up 0.53 per cent, while the Nifty Smallcap index was higher by 0.59 per cent

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE: Nifty and Sensex were trading higher on Monday
Stock Market LIVE: Nifty and Sensex were trading higher on Monday (Image: Bloomberg)

2 min read Last Updated : Dec 22 2025 | 9:37 AM IST
9:37 AM

Stock Market LIVE Updates: Analysts see MUFG's 20% stake buy as game-changer for Shriram Finance

Stock Market LIVE Updates: MUFG Bank and Shriram Finance entered into definitive agreements on Friday, December 19, 2025, under which the Japanese lender said it will invest ₹39,618 crore in Shriram Finance, acquiring a 20 per cent stake on a fully diluted basis. READ MORE

9:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors CV set for growth, says Nomura; starts coverage with 'Buy'

Stock Market LIVE Updates: Global brokerage firm Nomura has initiated coverage on Tata Motors (TMCV) with a Buy rating, highlighting the company's strong positioning to capitalise on the anticipated upcycle in India’s medium and heavy commercial vehicle (M&HCV) sector. READ MORE

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Here's how the sectoral indices on the NSE were faring after the markets opened for trading on Monday.

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.26 per cent, and 0.36 per cent, respectively.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Monday.
 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 26,055

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a gain of 89.45 points or 0.34 per cent at 26,055.85. 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 85,146

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Monday's trading session at 85,145.90, higher by 216.54 points or 0.25 per cent.

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 216 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 216 points or 0.25 per cent to settle at 85,145.90 in pre-opening session on Monday.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty gains 89 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 26,055.85, higher by 89.45 points or 0.34 per cent.

9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens weaker on Monday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened 27 paise lower on Monday, Dec 22. The domestic currency started trade at 89.54 per US dollar Vs Friday's close of 89.27/$.

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Foreign investors' trading, currency movement to drive markets

Stock Market LIVE Updates: Stock markets are likely to trade in a range-bound manner in a holiday-shortened week where trading activity of foreign investors, currency movement and global macroeconomic data announcements are expected to drive sentiments, analysts said. Several global markets may see subdued activity on account of Christmas and New Year holidays, an expert said. READ MORE

8:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Mcap of 6 most valued firms climbs ₹75,257 cr; TCS, Infosys biggest winners

Stock Market LIVE Updates: The combined market valuation of six of the top-10 most-valued firms climbed Rs 75,256.97 crore last week, with Tata Consultancy Services and Infosys emerging as the biggest winners. The market valuation of Tata Consultancy Services (TCS) jumped Rs 22,594.96 crore to Rs 11,87,673.41 crore. Infosys added Rs 16,971.64 crore taking its valuation to Rs 6,81,192.22 crore. READ MORE

8:39 AM

Stock Market LIVE Updates: Here are the key stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: GIFT Nifty futures indicated a gap-up open for the benchmark Nifty 50 index, likely seeking support from gains in Asian share indices. Tata Steel, Infosys, Tech Mahindra, RITES, KEC International, PVR Inox, are among the key stocks to watch today. READ MORE 

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Vertis InvIT weighs public listing to tap deeper domestic capital pools

Stock Market LIVE Updates: Vertis Infrastructure Trust, an infrastructure investment trust (InvIT) backed by global investment firm KKR and Ontario Teachers’ Pension Plan, is evaluating a shift from a privately listed structure to a publicly listed InvIT, with initial discussions around an initial public offering underway, amid rising domestic investor participation, improving liquidity and evolving regulatory norms in India’s infrastructure investment landscape. READ MORE

8:27 AM

Stock Market LIVE Updates: India's calm stock market tests options traders amid record low volatility

Stock Market LIVE Updates: India’s stock market has become one of the calmest in the world — so calm that it’s prompting a rethink of strategies among players in the country’s vast derivatives space. Despite geopolitical flare ups and a recent global selloff in risk assets, the NSE Nifty 50 Index has barely budged for months as domestic money overwhelms foreign flows and derivatives trading curbs choke off volatility. READ MORE
First Published: Dec 22 2025 | 7:15 AM IST

