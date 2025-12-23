Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Nifty, Sensex gain in pre-open; Asian markets buoyant; Rupee trades flat
SI Reporter New Delhi
2 min read Last Updated : Dec 23 2025 | 9:10 AM IST
9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 122 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 122.62 points or 0.14 per cent to settle at 85,690.106 in pre-opening session on Tuesday.
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty gains 33 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 26,205.20, higher by 32.80 points or 0.13 per cent.

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Kajaria Ceramics flags fraud at bathware arm; brokerages see limited impact

Stock Market LIVE Updates: Kajaria Ceramics has reported a vendor-related fraud of about ₹20 crore at its bathware subsidiary chain, identified during a system upgrade and capital work-in-progress (CWIP) reconciliation at its step-down subsidiary Kerovit Global. PL Capital has termed the episode a near-term governance negative, but with limited impact on core earnings, and has maintained its ‘Hold’ rating. READ MORE

8:51 AM

Stock Market LIVE Updates: Brokerages cheer Motherson's Nexans auto deal, see global PV wiring upside

Stock Market LIVE Updates: Samvardhana Motherson International Ltd (SAMIL) has drawn a positive response from brokerages after announcing a proposed acquisition of Nexans Autoelectric’s wiring harness business, a move seen as strategically important for expanding its global PV footprint and strengthening long-term earnings visibility. READ MORE

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: Here are the key stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: The GIFT Nifty was indicating a positive open for the benchmark Nifty 50 index. HCL Tech, Belrise Industries, IRCTC, Lloyds Enterprises, Ambuja Cement, and UPL are among the key stocks to watch today. READ MORE

8:30 AM

Stock Market LIVE Updates: ICICI Securities sees strong outlook for Aditya Infotech; retains 'Buy'

Stock Market LIVE Updates: ICICI Securities remains upbeat on video security and surveillance products and services provider Aditya Infotech and has reiterated its Buy rating on the stock, citing the company’s strong market position and sustained growth prospects. Following a recent management interaction, ICICI Securities retained its Buy call with a DCF-based target price of ₹1,800, implying a target P/E multiple of 46x FY28E earnings. READ MORE

8:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Here are the top technical stock picks by analyst

Stock Market LIVE Updates: Aakash Shah of Choice Equity Broking, recommends a 'Buy' on Rico Auto Industries as it is showing strong relative strength after a prolonged base formation, indicating a trend reversal followed by continuation. Stylam Industries is in a strong uptrend and is currently trading around ₹2,255, consolidating near the upper end of its rising price channel after a sharp upside move. READ MORE

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: These 3 shares to ex-date on Dec 24; do you own any?

Stock Market LIVE Updates: Shares of GRM Overseas, Prakash Pipes, and Nectar Lifesciences are set to remain in focus during today’s trading session as they will turn ex-date on December 24 following their respective corporate announcements related to dividend, bonus issue, and share buyback. According to BSE data, Prakash Pipes will trade ex-dividend on December 24, while GRM Overseas will go ex-date for its bonus issue. READ MORE

8:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to buy today: Shriram Finance, Varun Beverages; check target price

Stock Market LIVE Updates: Shrikant Chouhan, head of equity research at Kotak Securities, recommends 'Add' on Shriram Finance and Varun Beverages. Shriram Finance continues to deliver steady asset under management (AUM) growth supported by healthy disbursements and stable credit demand. Varun Beverages is aggressively diversifying its geographic risk away from the Indian monsoon-dependent cycle by expanding into Africa. READ MORE

7:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Mutual funds' NFO collection shrinks in 2025 as equity appetite cools

Stock Market LIVE Updates: Mutual funds (MFs) maintained their fund-launch pace in 2025, but investor demand weakened as volatile equity markets dampened appetite for new schemes. The industry has raised ₹63,631 crore through 222 total new fund offerings (NFOs) in 2025 (as of November), sharply lower than the nearly ₹1.2 trillion collected through 239 NFOs in 2024. READ MORE

7:39 AM

Stock Market LIVE Updates: India stocks lag EM, Asia in worst showing in decades

Stock Market LIVE Updates: India's benchmark equity indices -- BSE Sensex and NSE Nifty -- are poised to close calendar year 2025 (CY25) with single digit gains, recording their worst performance compared to global peers in decades. Notably, the Sensex and Nifty returns in 2025 significantly underperformed global peers with the MSCI India Index trailing the MSCI Asia Pacific Index by its widest margin since 1998. READ MORE

7:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Motilal Oswal sector of the week: Motor Insurance; top bets, target here

Stock Market LIVE Updates: The motor insurance sector is entering a phase of strong volume-led growth, supported by a sharp recovery in vehicle sales across two-wheelers, passenger vehicles, and commercial vehicles. Recent goods and services tax (GST) rationalisation on select vehicle categories, an extended festive season, and improving consumer sentiment have materially lifted vehicle registrations over the past two months. READ MORE

7:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Why Varun Beverages' Twizza acquisition could be a game changer in Africa

Stock Market LIVE Updates: Varun Beverages’ acquisition of South Africa-based Twizza Proprietary Ltd is set to bring market share gains for the Indian beverage company as it strengthens its presence in Africa’s biggest soft drink market, analysts said on Monday. Favourable demographics and high per capita consumption of beverages, analysts said, underscore the growth potential from Twizza’s acquisition. READ MORE

7:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex can hit 100,000 in 2026 if earnings pickup: Chris Wood

Stock Market LIVE Updates: It has been a trying year for the Indian markets as they dealt with headwinds at the global and domestic level, says Christopher Wood, global head of equity strategy at Jefferies. The weakness in the rupee has been greater than I anticipated, and that has clearly contributed to India’s underperformance, he added. READ MORE

7:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian markets trade higher, following gains in US markets

Stock Market LIVE Updates: Asian markets were trading higher, following gains on the Wall Street. Last checked, Japan's Nikkei 225 index was trading almost flat, while South Korea's KOSPI index rose 0.73 per cent 
 
First Published: Dec 23 2025 | 7:13 AM IST

