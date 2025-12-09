Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Indian equities set for gap-down start; GIFT Nifty down 100 pts; Asian mkts slip
Live New Update

Stock Market LIVE: Indian equities set for gap-down start; GIFT Nifty down 100 pts; Asian mkts slip

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, December 9, 2025: At 7:48 AM, GIFT Nifty futures were trading 97 points down at 25,957

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE, December 9, 2025

2 min read Last Updated : Dec 09 2025 | 9:01 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

9:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Tuesday

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens at 90.13/$ vs Monday’s close of 90.07/$

8:56 AM

Stock Market LIVE Updates: PhysicsWallah Q2 results: Net profit jumps 70% to ₹69.7 cr, revenue up 26%

Stock Market LIVE Updates: Ed-tech platform PhysicsWallah on Monday announced its financial results for the September quarter (Q2FY26). The company reported an almost 70 per cent year-on-year increase in net profit to Rs 69.7 crore compared with Rs 41.1 crore in the same period a year ago. READ MORE 

8:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama upgrades Suzlon to 'Buy' as wind outlook improves, capacity ramps up

Stock Market LIVE Updates: Domestic brokerage Nuvama has upgraded Suzlon Energy to ‘Buy’ from Hold, citing stronger medium-term visibility in India’s wind pipeline and improved capacity utilisation prospects. READ MORE 

8:41 AM

Stock Market LIVE Updates: JSW Infra's rail deal is EPS accretive, accelerate logistics vision: Nuvama

Stock Market LIVE Updates: JSW Infrastructure has moved decisively to deepen its logistics franchise with the acquisition of JSW Rail, JSW Minerals Rail Logistics and JSW South Rail for an enterprise value (EV) of ₹1,210 crore, a deal Nuvama Institutional Equities sees as strategically important for the company’s long-term growth and earnings profile. READ MORE 

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Prestige Estate, ITC among top analyst bets; check target, stop-loss

Stock Market LIVE Updates: Prestige Estates Projects, with a legacy of nearly four decades in Indian real estate, has built a formidable national presence across 13 cities and operates seamlessly across residential, office, retail, hospitality, and property management services.  READ MORE 

8:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Phillip Capital sees brighter colours for paints sector; check top picks

Stock Market LIVE Updates: Phillip Capital remains upbeat on India’s paints sector, stating that despite recent disruptions, the country’s ₹800 billion industry continues to be a resilient compounder with secular double-digit growth potential over the next decade, supported by a strong demand environment capable of sustaining multiple winners. READ MORE 

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Top manager exits Warren Buffett's Berkshire as new CEO Abel names team

Stock Market LIVE Updates: Incoming Berkshire Hathaway CEO Greg Abel is assembling his team to help him lead the conglomerate Warren Buffett built starting in January after a couple of key departures. READ MORE 

8:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump allows Nvidia to ship H200 AI chips to China, aims to keep US ahead

Stock Market LIVE Updates: US President Donald Trump has cleared Nvidia to export its H200 artificial intelligence chips to authorised customers in China. The move eases some curbs on AI chips, but the US President maintained that national security safeguards remain the top priority. READ MORE 

8:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch

Stock Market LIVE Updates: L&T, Physicswallah, ICICI Bank, IndiGo, M&M and others in focus. Here's why 

8:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Motilal Oswal sector of the week: Defence

Stock Market LIVE Updates: India’s defence sector is entering a phase of sustained momentum, supported by a confluence of policy support, rising domestic demand and expanding export opportunities. Recent developments, including fresh approvals for defence acquisitions, emergency procurement programs, a clearer technology and production roadmap, and expectations of higher budgetary allocations, have significantly strengthened order inflow visibility. As a result, sector-wide concerns around demand continuity have eased, reinforcing confidence in medium-term growth prospects. READ MORE 

7:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Mutual funds and equities fastest-growing asset classes, says report

Stock Market LIVE Updates: Mutual funds (MFs) and direct equities have emerged as the fastest-growing asset classes, outpacing deposits. However, India still lags far behind developed economies in household allocation to these instruments — compared to countries such as the US, the UK, Canada, China, and Brazil — according to the How India Invests 2025 report conducted by Bain & Company in association with Groww, released on Monday. READ MORE 

7:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Bajaj Finance to Muthoot Finance: NBFCs outpace banks once again

Stock Market LIVE Updates: Non-banking financial companies (NBFCs) such as Bajaj Finance, Shriram Finance, Muthoot Finance, and IIFL Finance have regained their growth momentum after losing market share to banks in the post-Covid period.
 
The growth surge is being led by diversified lenders and gold-loan companies while development-finance institutions such as Power Finance Corporation (PFC), REC, and Housing & Urban Development Corporation (Hudco) continue to grow at a slower pace. READ MORE 

7:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Budget 2026-27: Integrated Customs platform on cards in digitisation push

Stock Market LIVE Updates: To digitise Customs processes, the Union finance ministry is planning to integrate the Indian Customs Electronic Gateway (ICEGATE), Risk Management System (RMS), and Indian Customs Electronic Data Interchange System (ICES) into a single unified national Customs platform, according to government sources. READ MORE 

7:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Trading volumes not back to their peak, green shoots emerging: Gaurav Seth

Stock Market LIVE Updates: The Securities and Exchange Board of India’s (Sebi’s) tightening of the derivatives framework has dented trading volumes, but the industry is gradually adapting to the new regime, said Gaurav Seth, chief executive officer (CEO) and managing director (MD) of 5paisa Capital.  READ MORE 

7:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Airport operators likely to seek compensation from IndiGo for biz loss

Stock Market LIVE Updates: Private airport operators, who are assessing revenue loss due to the unprecedented cancellation of nearly 4,500 flights by IndiGo last week, are having discussions internally on claiming compensation from the airline. READ MORE 
Connect with us on WhatsApp

Topics :Share Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEUS tariffUS FedAsian marketsUS marketsWall StreetIPOsSME IPOsDomestic marketsFII flowsFed rates

First Published: Dec 09 2025 | 7:46 AM IST

Explore News