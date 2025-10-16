Stock Market LIVE Updates: Nifty tops 25,400; Axis Bank rises 3%; KEI crashes 8%, HDFC Life 4%

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Explore Business Standard
Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, October 16, 2025: The BSE Sensex index was trading at 82,890, rising 284 points or 0.34 per cent at open
9:23 AM
9:21 AM
9:19 AM
9:18 AM
9:16 AM
9:13 AM
9:09 AM
9:04 AM
9:00 AM
8:48 AM
8:39 AM
8:31 AM
8:22 AM
8:18 AM
8:09 AM
8:00 AM
7:50 AM
7:40 AM
7:30 AM
7:22 AM
7:18 AM
7:16 AM
7:16 AM
7:10 AM
Topics :Stock Market TodayShare Market TodayMARKETS LIVEMARKET LIVEMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYstock market tradingInfosys Wipro resultsQ2 resultsstock market investingGift NiftyDomestic marketsS&P BSE SensexNifty50Trump tariffsUS markets
First Published: Oct 16 2025 | 7:08 AM IST