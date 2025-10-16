Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Nifty tops 25,400; Axis Bank rises 3%; KEI crashes 8%, HDFC Life 4%
Live New Update

Stock Market LIVE Updates: Nifty tops 25,400; Axis Bank rises 3%; KEI crashes 8%, HDFC Life 4%

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, October 16, 2025: The BSE Sensex index was trading at 82,890, rising 284 points or 0.34 per cent at open

SI Reporter New Delhi
Stock market live updates
Stock Market LIVE: Markets were trading higher on Thursday

1 min read Last Updated : Oct 16 2025 | 9:23 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, Axis Bank, Eternal, Kotak Mahindra Bank, Adani Airports, and Bharat Electronics were the top gainers. Infosys, Tata Steel, Tech Mahindra, and Sun Pharma were the top laggards.

9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral indices show mixed trends

Stock Market LIVE Updates: Among the sectoral indices, Nifty Private Bank was the top gainer, up 1 per cent, followed by Nifty Realty, Auto, Bank, Financial Services, and FMCG. On the contrary, Nifty IT, Metal, and Oil & Gas were trading lower.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the NSE Midcap 100 index was trading flat, while the Nifty Smallcap 100 rose 0.29 per cent.

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens above 82,900

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex was trading at 82,98.56, up by 373 points or 0.45 per cent. 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 opens in green

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 index opened at 25,394.9, up by 71 points or 0.28 per cent.

9:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold hits record high

Stock Market LIVE Updates: Gold prices touched record high on Thursday as investors turned to save haven amid persistent geopolitical and economic uncertainties. Spot gold rose 2 per cent to $4,232 per ounce, as of 09:10 IST.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle higher in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre market session, the BSE Sensex index rose 193 points, or 0.23 per cent to 82,798 levels, and the NSE Nifty50 rose 71.35 points, or 0.28 per cent to 25,395 levels.  

9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher for a second day

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee has opened higher for a second straight day. The Indian rupee gained 27 paise at open to start the trade at 87.81 per US dollar vs Wedbesday's close of 88.08/$

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama retains Buy on Hyundai India

Stock Market LIVE Updates: Nuvama has maintained its ‘Buy’ rating on Hyundai Motor India shares with a target price of ₹3,200, valuing the stock at 33x Sep-27E core EPS plus ₹119 per share in cash. The brokerage expects revenue and EPS to clock CAGRs of 10 per cent and 17 per cent, respectively, over FY25–28E, with an average RoIC of 59 per cent. READ MORE

8:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Embassy Group repays ₹1,748 cr of debt via WeWork India IPO proceeds

Stock Market LIVE Updates: The repayment has also enabled the group to lower the pledge on its WeWork India shares to a nominal 15 per cent.
 
Further, Embassy Group said it has completely repaid its ₹1,600 crore debt to Samaan Capital over the past few years. READ MORE

8:39 AM

Stock Market LIVE Updates: MPC members see scope for more rate cuts

Stock Market LIVE Updates: In the minutes of the meeting, released on Wednesday, Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra noted even though growth was strong by current reckoning, its outlook was softer and was expected to be below aspirations. READ MORE

8:31 AM

Stock Market LIVE Updates: Q2 results today

Stock Market LIVE Updates:  Infosys, Wipro, Nestle India, Punjab & Sind Bank, Waaree Energies, Jio Financial Services, and JSW Infrastructure are scheduled to announce their earnings report for Q2FY26 on Thursday.
 
Some other companies that are expected to declare their Q2 results today include Indian Bank, Kajaria Ceramics, Indian Overseas Bank, LTIMindtree, Zee Entertainment Enterprises, Eternal, and India Finsec. READ MORE

8:22 AM

Stock Market LIVE Updates: US SEC lawsuit against Adani alleging fraud paused amid govt shutdown

Stock Market LIVE Updates:  A lawsuit by the US Securities and Exchange Commission (SEC) accusing Adani Group Chairman Gautam Adani of violating securities laws has been temporarily paused due to the US federal government shutdown, Bloomberg reported. READ MORE
 

8:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Can KEI keep its spark after another power-packed quarter? Analysts answer

Stock Market LIVE Updates: KEI Industries delivered yet another solid quarter, reaffirming its position as a top performer in the cables and wires space. “KEI continues to be our top pick in the coverage universe,” noted Achal Lohade, Harshit Sarawagi and Pranav Tella of Nuvama, reiterating a ‘Buy’ rating with a target price (TP) of ₹4,450. READ MORE

8:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Hedge fund-style products to reshape India's $900 bn mutual fund industry

Stock Market LIVE Updates:  A new investment product that brings sophisticated strategies to affluent Indians is set to usher in a fresh era for the nation’s asset managers. Earlier this year, India’s securities regulator introduced specialised investment funds — also called SIFs — which allow managers to short stocks, use derivatives and pursue absolute-return strategies once reserved for hedge funds. READ MORE
Connect with us on WhatsApp

Topics :Stock Market TodayShare Market TodayMARKETS LIVEMARKET LIVEMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYstock market tradingInfosys Wipro resultsQ2 resultsstock market investingGift NiftyDomestic marketsS&P BSE SensexNifty50Trump tariffsUS markets

First Published: Oct 16 2025 | 7:08 AM IST

Explore News