Stock Market LIVE Updates: Sensex gains 317 pts, Nifty above 25,800 in pre-open; RBL Bank, RIL eyed

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Explore Business Standard
Sensex today | Stock Market LIVE Updates, Monday, October 20, 2025: Asian markets saw a positive start on Monday, with attention turning to a series of key economic reports expected from China
9:18 AM
9:17 AM
9:14 AM
9:12 AM
9:10 AM
9:09 AM
9:05 AM
9:00 AM
8:53 AM
8:42 AM
8:32 AM
8:23 AM
8:16 AM
8:13 AM
8:10 AM
8:06 AM
8:01 AM
7:58 AM
7:55 AM
7:42 AM
Topics :Stock MarketStock Market NewsMARKET LIVEBSE SensexNSE NiftyReliance IndustriesHDFC BankICICI Bank Q2 resultsshare marketAsian marketsUS marketsGift Nifty
First Published: Oct 20 2025 | 7:52 AM IST