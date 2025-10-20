Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex gains 317 pts, Nifty above 25,800 in pre-open; RBL Bank, RIL eyed
Stock Market LIVE Updates: Sensex gains 317 pts, Nifty above 25,800 in pre-open; RBL Bank, RIL eyed

Sensex today | Stock Market LIVE Updates, Monday, October 20, 2025: Asian markets saw a positive start on Monday, with attention turning to a series of key economic reports expected from China

SI Reporter New Delhi
1 min read Last Updated : Oct 20 2025 | 9:18 AM IST
9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty above 25,900 after market opens

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was above 25,900 after market opens. 


9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex above 84,300 after market opens

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was up 300 points, above 84,300 after the market opened. 


9:14 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty above 25,800 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was above 25,800, up over 100 points in pre-open. 


9:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex near 84,270 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was above 84,270, up over 300 pts in pre-opening session. 

 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Silver above ₹1,56,950 on MCX

Stock Market LIVE Updates: MCX Silver futures were trading above ₹1,56,950 per kg, up 0.25 per cent. 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold above 1,27,850 on MCX

Stock Market LIVE Updates: Gold futures on MCX were up 0.67 per cent above ₹1,27,850 per 10 grams. 

9:05 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens strong on Monday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened higher on Monday, October 20, 2025. The domestic currency traded trade at 87,94 per US dollar vs Friday's close of 87.98/$

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Retail restocks Reliance Industries' growth shelf, boosting performance

Stock Market LIVE Updates: A recovery in the retail segment helped Reliance Industries (RIL), the country’s largest listed company by market value, beat brokerage expectations for the July–September quarter (Q2) of 2025–26 (FY26). After two weak quarters, retail’s turnaround lifted the group’s overall performance.
 
The digital arm also outpaced expectations with steady sequential gains, while the oil-to-chemical (O2C) business came broadly in line with Street estimates. With the Q2 beat, expectations of stronger earnings ahead, and valuations that still look reasonable, most brokerages remain upbeat on the stock. READ MORE

8:53 AM

Stock Market LIVE Updates: Tech Mahindra, 6 others in focus

Stock Market LIVE Updates: Shares of ICICI Lombard General Insurance Company, Ksolves India, Oberoi Realty, Tech Mahindra, Tips Music, Rama Phosphates, and Uniparts India are likely to remain in focus in Monday’s trade following their recent dividend announcements for shareholders. READ MORE

8:42 AM

Stock Market LIVE Updates: China reports Q3 GDP at 4.8% vs 5.2% in Q2

Stock Market LIVE Updates: China reported its Q3 GDP data on Monday, which came in slightly below estimates.

Beijing's Q3 GDP grew at 4.8 per cent vs an estimated growth of 4.9 per cent.

China's September Industrial output rose 6.5% Y-o-Y vs expectations of 5.1%

Moreover, China September retail sales came at 3% Y-o-Y vs estimate of 3%

8:32 AM

Stock Market LIVE Updates: Can Nifty hit 30,000 in Samvat 2082? Check targets

Stock Market LIVE Updates: On the upside, the Nifty is likely to face near resistance around 25,900 levels; above which a spurt towards the life-time highs around 26,300 levels seems likely. In Samvat 2082, the Nifty can potentially soar towards 28,300 levels hints the long-term chart. READ MORE

8:23 AM

8:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Key risks that could test Indian stock markets resilience in Samvat 2082

Stock Market LIVE Updates: As Dalal Street ushers in Samvat 2082 on October 21, 2025, analysts caution that a confluence of global and domestic risks could test market sentiment in the months ahead. From geopolitical uncertainties and US tariff escalations to valuation pressures and fiscal concerns, several factors could shape the trajectory of Indian equities in the new Samvat year. READ MORE

8:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold prices may rise 20-25% in Samvat 2082

Stock Market LIVE Updates: Central banks across the world are also turning to gold as they seek to reduce their dependence on the US dollar. As the dollar’s share of global reserves falls to around 42 per cent, gold’s share has been steadily climbing. READ MORE

8:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Adani Ports, Radico Khaitan among top stock picks for today

Stock Market LIVE Updates: On the weekly chart, Adani Ports stock has confirmed a classic Inverse Head and Shoulders breakout, marking its second-highest weekly close with strong volumes and a bullish candle. Radico Khaitan stock remains in a strong uptrend, consistently forming higher highs and higher lows, with every dip toward the 50-EMA attracting renewed buying interest. READ MORE
First Published: Oct 20 2025 | 7:52 AM IST

