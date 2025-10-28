Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Nifty holds 25,950; PSU banks extend rally; JK Tyre rises 5%, Bata slides 6%
Sensex Today | Stock Market LIVE on Tuesday, October 28: Among sectors, the Nifty PSU Bank index rose 1.2 per cent, leading the sectoral gains

SI Reporter New Delhi
BSE, Bombay Stock Exchange
Stock Market LIVE Updates, October 28: Sensex, Nifty flat after higher open

1 min read Last Updated : Oct 28 2025 | 9:30 AM IST
Google
9:27 AM

Stock Market LIVE Updates: Sector check

Stock Market LIVE Updates: Nifty PSU Bank and Media traded over 1 per cent higher. 


9:26 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: Broader market indices traded in green. 


9:25 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's a look at Sensex gainers and losers

Stock Market LIVE Updates: Tata Steel, Bharti Airtel and L&T were among the top gainers. 


9:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty near 26,000 after market opens

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was trading near 26,000 after market opened. 


9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex flat after market opens, below 84,800

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was trading below 84,800-level after market opened. 


9:14 AM

Stock Market LIVE Updates: Market expert view

Stock Market LIVE Updates: News flows indicate continuation of the positive momentum in the market. There are indications of a possible agreement between US and China on tariffs and if there is a breakthrough in the Trump-Xi meeting on Thursday, that will give another leg up to the markets globally where the leading indexes like S&P 500, Nikkei and Kospi are at record highs. A near-term positive for the market is the expectation that the Fed would cut rates in the FOMC meet on Wednesday since US CPI inflation (3 per cent Y-o-Y) is not high as feared. 
 
There is fundamental support for the Indian market from the leading indicators relating to GDP growth and corporate earnings. The only concern is the relatively high valuations in India which might prompt the FIIs to again turn sellers if the market makes a smart rally.

View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist, Geojit Investments.

9:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty below 25,950 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was trading below 25,950-mark in the pre-opening session. 


9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex below 84,650 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was below 84,650-level in the pre-opening session. 


9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Tuesday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened weaker on Tuesday, October 28. The domestic currency started trade at 88.32 per US dollar vs Monday's close of 88.24/$

8:58 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view
 
8:56 AM

Stock Market LIVE Updates: Five firms, including Milky Mist and Curefoods, get Sebi IPO approval

Stock Market LIVE Updates: As many as five firms, including dairy products maker Milky Mist Dairy Food, cloud kitchens operator Curefoods India, have secured Sebi's approval to raise funds through initial public offerings (IPO), an update with the markets regulator showed on Monday.
 
Others that received regulatory approval are industrial steam and gas supplier Steamhouse India, Gaja Alternative Asset Management Ltd, which operates under the brand Gaja Capital, and cement manufacturing company Kanodia Cement. READ MORE

8:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi proposes simplified rules for high-value debt listed entities

Stock Market LIVE Updates: The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed increasing the threshold for identifying high-value debt listed entities (HVDLEs) from ₹1,000 crore to ₹5,000 crore.
 
In a consultation paper floated on Monday, the regulator has also proposed measures to ease compliance requirements for such entities.
 
The increase in threshold could reduce the number of HVDLEs by nearly two-thirds — from 137 to 48 entities. READ MORE

8:46 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi mulls incentives for select investors in debt public issues

Stock Market LIVE Updates: The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Monday proposed allowing debt issuers to offer incentives to specific categories of investors in public issues, as part of efforts to deepen participation and revive interest in the debt market.
 
The proposal aims to encourage broader retail involvement and reinvigorate fundraising through public bond offerings, which have seen a sharp slowdown.
 
According to Sebi data, funds raised via public debt issues dropped from ₹19,168 crore in 2023-24 (FY24) to ₹8,149 crore in FY25 — a decline reflecting subdued investor appetite. READ MORE

8:32 AM

Stock Market LIVE Updates: New launch traction for Dr Reddy's key to offsetting price erosion

Stock Market LIVE Updates: The July–September quarter of 2025–26 (FY26) saw pharmaceutical major Dr Reddy’s Laboratories (DRL) miss most brokerage estimates, with weak performance in the North American market dragging down consolidated results.
 
With price erosion in North America expected to continue in the near term, several brokerages have cut their earnings estimates for the stock, though some of the sales loss could be offset by drug launches. READ MORE

8:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Datanomics: Investors see losses in a third of NBFC IPOs since 2018

Stock Market LIVE Updates: The initial public offering (IPO) of Tata Capital listed on October 13 with a marginal gain of 1.2 per cent over its offer price. By Friday (October 24), the stock had slipped 0.6 per cent below its issue price on the Bombay Stock Exchange (BSE). Since September 2018, when the non-banking finance company (NBFC) crisis began following the default by Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS), 22 IPOs from the segment have hit the market. Of these, eight were trading below their issue prices on the BSE as of Friday. READ MORE
First Published: Oct 28 2025 | 7:25 AM IST

