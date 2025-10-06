Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex up 260 pts; Nifty above 24,950; India's services PMI eases to 60.9 in Sept
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex up 260 pts; Nifty above 24,950; India's services PMI eases to 60.9 in Sept

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Oct 6, 2025: Bajaj Finance, HDFC Bank, Axis Bank, HCL Tech, TCS, Trent, and Infosys were the top Sensex gainers today, rising up to 3 per cent

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE today, October 6, 2025

2 min read Last Updated : Oct 06 2025 | 10:52 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

10:50 AM

Stock Market LIVE Updates: ONGC to invest ₹8,110 cr to develop onshore wells in Andhra, gets EAC nod

Stock Market LIVE Updates: Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) is set to invest Rs 8,110 crore for onshore development and production of oil and gas from 172 wells in eight PML (production mining license) blocks in Andhra Pradesh. READ MORE

10:41 AM

Stock Market LIVE Updates: India's services PMI eases to 60.9 in Sept amid weak international demand

Stock Market LIVE Updates: India’s services sector continued to expand in September, with the HSBC India Services Purchasing Managers’ Index (PMI) easing to 60.9, from 62.9 in August, amid weak global demand, according to S&P Global data released on Monday. READ MORE

10:37 AM

Stock Market LIVE Updates: Shilpa Medicare announces bonus issue of equity shares

Stock Market LIVE Updates:  Shilpa Medicare has informed the exchanges that its board has, at its meeting held today i.e., October 06, 2025, accorded approval for the allotment of 9,77,90,908 Equity Shares of ₹1/- each as fully paid-up Bonus Equity Shares in the ratio of 1:1 (i.e., one new Bonus Equity Share of ₹1 each for every one existing Equity Share of ₹1 each) to the shareholders of the Company as on the Record Date, i.e., October 03, 2025.

"The Bonus Equity Shares so allotted shall rank pari passu in all respects with the existing fully paid-up equity shares of the company," Shilpa Medicare said in an exchnage filing. 

10:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Delivery climbs nearly 5% in two sessions following September month update

Stock Market LIVE Updates: Delhivery shares rose 4.2 per cent on BSE, logging an intraday high at ₹455.75 per share. In two trading sessions, Delhivery shares have gained nearly 5 percent after the company shared its September month update. READ MORE

10:22 AM

Stock Market LIVE Updates: ₹712 cr-solar power project win sends Ceigall India shares 5% higher today

Stock Market LIVE Updates:  Ceigall India share price:Ceigall India shares were in demand on Monday, October 6, 2025, with the scrip rising as much as 5 per cent to an intraday high of ₹273.70 per share. Ceigall India shares rose in trading today after the company received a Letter of Award worth ₹712 crore dated October 2, 2025 from Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. READ MORE

10:13 AM

Stock Market LIVE Updates: IndusInd Bank shares remain volatile as Q2 advances, deposits slip

Stock Market LIVE Updates: Shares of IndusInd Bank remained volatile on Monday after the company reported a decline in advances and deposits in the September quarter of the current financial year.  IndusInd Bank reported a sequential decline in both advances and deposits for the quarter ended September 30, 2025, according to an exchange filing. READ MORE
 
 

10:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Pace Digitek debuts with modest gains

Stock Market LIVE Updates: Pace Digitek shares debuted on the BSE at ₹226.85, marking a gain of ₹7.85 or 3.58 per cent above the issue price of ₹219. On the NSE, the stock opened at ₹225, representing a ₹6 or 2.74 per cent premium over its issue price. READ MORE

9:53 AM

Stock Market LIVE Updates: Top 3 reasons why Emkay is upbeat on Vishal Mega Mart

Stock Market LIVE Updates: Emkay Global has initiated coverage on Vishal Mega Mart (VMM) with a 'Buy' rating and Sep-26E target price (TP) of ₹180 (65x P/E).

Vishal Mega Mart, according to the brokerage, is driving a quick shift from unorganised channels, led by best-possible affordability with a high share (~73 per cent) of own brands. READ MORE

9:42 AM

Stock Market LIVe Updates: HDFC Bank gets 'Buy' again from Nomura, target price tweaked

Stock Market LIVE Updates: In the quarter, HDFC Bank reported gross advances rising 3.1 per cent quarter-on-quarter (Q-o-Q) and 8.9 per cent year-on-year (Y-o-Y). Net of loan sell-down through interbank participatory certificates (IBPC), gross loan growth was even stronger at 4.4 per cent Q-o-Q and 9.9 per cent Y-o-Y, reflecting sustained demand across retail and wholesale segments. READ MORE

9:32 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee rises on likely IPO-related foreign inflows

Stock Market LIVE Updates: Over the past year, the rupee has depreciated by over 5 per cent, driven by US policy decisions, trade tensions, and global uncertainties. READ MORE

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Here’s how the sectoral indices on the NSE were faring after the market opened on Monday
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.11 per cent, and 0.08 per cent, 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Monday. 
 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens above 24,900

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a gain of 22.30 points or 0.09 per cent at 24,916.55. 
 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens above 81,270

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Monday's trading session at 81,274.79, higher by 67.62 points or 0.08 per cent. 
 
Connect with us on WhatsApp

Topics :Share Market TodayMARKET LIVEstock market tradingUS tariffsUS marketsAsian marketsIPOsSME IPOTata CapitalMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYNifty50BSE Sensex

First Published: Oct 06 2025 | 7:59 AM IST

Explore News