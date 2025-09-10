Home / Markets / News / Stock Market LIVE: GIFT Nifty hints higher start; Trump says India & US to continue trade talks
Stock Market LIVE: GIFT Nifty hints higher start; Trump says India & US to continue trade talks

Sensex Today | Stock Market LIVE Update today, Wednesday, September 10, 2025: Sensex and Nifty50 are poised for a higher start after Trump said that India and America are continuing trade talks

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE Update today, Wednesday, September 10, 2025

2 min read Last Updated : Sep 10 2025 | 8:52 AM IST
8:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Dev Accelerator IPO opens today

Stock Market LIVE Updates: The initial public offering (IPO) of Dev Accelerator, a flexible office spaces provider, will open for public subscription on September 10, 2025.

At the upper end of the price band of ₹56 to ₹61, the company aims to raise ₹143.35 crore. 

According to analysts at Anand Rathi, Dev Accelerator is positioning itself as a leading managed space operator in Tier-2 cities. With operations in four of the top seven Tier-1 markets and a strong presence across six Tier-2 locations, it consistently achieves high occupancy through quality service and strategic site selection. SHOULD YOU INVEST?

8:44 AM

Stock Market LIVE Updates: JICA India chief pushes for opening India market further for investment

Stock Market LIVE Updates: According to T Takuro, chief representative, Japanese International Cooperation Agency (Jica) India Office, India should take advantage of the size of the market.

"The economy seems to be stable, because of the size of the domestic market. The country can grow even without fully opening the market. But to get the competitiveness, healthy competition is necessary, and without opening the opportunity for foreign companies, maybe real competition will not be here," he said. READ MORE

8:38 AM

Stock Market LIVE Updates: Vodafone Idea moves Supreme Court against additional AGR dues raised by DoT

Stock Market LIVE Updates: According to the petition details, seen by Business Standard, the DoT has raised a demand of ₹5,606 crore, which falls under the 2016-17 period on which the SC had ruled back in 2020, that there will be no recalculation of the dues, setting liabilities for Vodafone Idea at ₹58,254 crore. READ MORE

8:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Shringar House IPO opens: Strong prospects, say analysts; should you bid?

Stock Market LIVE Updates: Shringar House of Mangalsutra IPO is set to open for public subscription on Wednesday, September 10, 2025. The company seeks to raise ₹400.95 crore from its maiden public issue, which comprises an entirely fresh issue of 24.3 million equity shares. 
 
The company has reserved not more than 50 per cent of the issue for qualified institutional buyers (QIBs), not less than 10 per cent for non-institutional investors (NIIs) and not less than 35 per cent for retail investors. Should you bid?

8:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Citi sees $10-12 billion IPO pipeline in 3 quarters, says Amol Gupte

Stock Market LIVE Updates: Amol Gupte, Asia South head at Citi, believes India’s reform drive will help navigate the uncertainty posed by US tariffs that the bank expects to settle at 25 per cent. In an interview with Business Standard, he noted that the FII exodus was a nuanced phenomenon as they continued to bet big in the primary market that Citi expects to boom from now to Q1 2026-27. READ MORE 

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Ahead of IPO, Urban Company mobilises ₹854 cr from anchor investors

Stock Market LIVE Updates: Urban Company, the app-based beauty and home services platform, on Tuesday raised Rs 854 crore from anchor investors, a day before its initial share-sale opening for public subscription.
 
A host of domestic and foreign institutions participated in the anchor round, including Government Pension Fund Global, Nomura Funds Ireland Public Limited Company, Fidelity Funds, Florida Retirement System, Allspring Global Investments LLC (EMSC), Theleme India Master Fund Ltd and Amundi Funds New Silk Road, according to a circular uploaded on BSE's website. READ MORE 

8:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Auto stocks drive ₹3 trillion market capitalisation surge on GST cut

Stock Market LIVE Updates: Indian automakers have emerged as the biggest beneficiaries of the government’s move to slash consumption taxes with expectations of stronger demand lifting their profit outlook.
 
The Nifty Auto index, which tracks 15 auto firms, has added nearly ₹3 trillion ($34 billion) in market capitalisation since August 15, when Prime Minister Narendra Modi first announced the government’s plan to lower goods and services tax (GST) in the steepest reduction in a decade. READ MORE 

8:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty 50's earnings slow again, shows data

Stock Market LIVE Updates: Earnings momentum for Nifty 50 companies decelerated sharply in the first quarter (Q1) of 2025–26 (FY26) after a weak showing by Corporate India. The benchmark index’s underlying earnings per share (EPS) rose just 7.4 per cent year-on-year (Y-o-Y) — the slowest pace in more than four years.
 
The slowdown is worse than the previous earnings dip, when EPS grew 8.8 per cent on average during July–September 2023. That downturn was followed by a recovery, which now appears to be stalling again. For comparison, EPS had grown 20.4 per cent Y-o-Y in September 2024 and averaged 18 per cent Y-o-Y growth over the past two years. READ MORE 

8:08 AM

Stock Market LIVE Updates: A combination of factors has pushed up bond yields

Stock Market LIVE Updates: There is considerable anxiety in the financial markets over the rise in bond yields. As reported by this newspaper, commercial banks and other stakeholders have made several suggestions to the Reserve Bank of India (RBI), aiming to ease pressure on the bond market. It has been suggested that the RBI extend the bond issuance till March rather than concluding the annual sale in February. This will help reduce the weekly supply of bonds. Stakeholders have also suggested changes in the way state-government bonds are sold to reduce the spread. READ MORE 

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: India-EU trade talks moving fast towards conclusion, says Piyush Goyal

Stock Market LIVE Updates: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Tuesday said trade talks with the European Union are progressing fast and both sides would be in a position to "substantially conclude" the agreement by the time EU Trade and Agriculture commissioners visit India.
 
The chief negotiators of the two sides are holding the 13th round of negotiations for the proposed free trade agreement. READ MORE 

8:06 AM

Stock Market LIVE Updates: Sun Pharma stock concerns may be overstated as domestic growth holds

Stock Market LIVE Updates: In Q1FY26, concerns for the pharma industry revolved around jitters about the US. This came even as the India business growth of major players was steady at 9.7 per cent year-on-year (Y-o-Y), led by price hikes and better volumes.
 
The dip in the US was on account of pricing pressure in Revlimid and also fears about future tariff imposts. READ MORE 

8:06 AM

Stock Market LIVE Updates: GST reforms to boost consumption but limit fiscal consolidation: Moody's

Stock Market LIVE Updates: The decline in India’s effective goods and services tax (GST) rates is expected to boost private consumption, but the resulting loss of tax revenue could limit progress in fiscal consolidation and debt reduction. Moody’s said the revenue forgone is likely to exceed government estimates in a report released on Tuesday.
 
On September 3, the government announced an overhaul of the GST framework — the most significant reform to the tax system since its 2017 inception — reducing GST tiers from four to two main rates. The reforms will take effect from September 22. READ MORE 

8:05 AM

Stock Market LIVE Updates: FPIs net sellers of G-secs under FAR in FY26, inflows return in Q2

Stock Market LIVE Updates: Foreign Portfolio Investors (FPIs) have net sold Rs 17,262 crore worth of Indian government securities under the Fully Accessible Route (FAR) so far in FY26, compared with net purchases of Rs 54,259 crore during the same period last year. Market participants attributed the sell-off largely to profit booking and rupee volatility amid global interest rate uncertainty.
 
“The inflows we saw last year were due to inclusion of government bonds in JP Morgan indices. This year the inclusion process is over and there have been many global uncertainties and domestic uncertainty around the RBI’s decision, which has impacted flows,” said the treasury head at a private sector bank. READ MORE 

8:04 AM

Stock Market LIVE Updates: IT stocks log biggest gain in four months on Infosys buyback, Fed hopes

Stock Market LIVE Updates: Shares of information technology (IT) companies rose on Tuesday, led by a 5 per cent jump in Infosys on the back of its buyback plan. Infosys, in an exchange filing on Monday after market hours, said its board will consider a proposal to buy back its shares on Thursday. 
 
The Nifty IT index rose 2.8 per cent, the highest since May 12. Infosys was the best-performing Sensex stock and the single biggest contributor to Sensex gains. READ MORE 

8:03 AM

Stock Market LIVE Updates: US' proposed HIRE law puts Indian IT firms, GCCs in a fix: Experts

Stock Market LIVE Updates: A proposed US law that imposes a 25 per cent tax on companies that outsource work threatens to upend the economics of Indian IT and global capability centres (GCCs).
 
According to industry and tax experts, US companies may see their tax burden surge by almost 60 per cent due to this. READ MORE 
First Published: Sep 10 2025 | 7:49 AM IST

