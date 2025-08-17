Manchester United vs Arsenal Head-to-Head stats in Premier League history

|Arsenal vs Manchester United: Premier League Head-to-Head Record
|Club
|Wins
|Draws
|Losses
|Goals Scored
|Arsenal
|21
|18
|26
|76
|Man United
|26
|18
|21
|88
|List of Premier League Results Between Arsenal and Man Utd
|Season
|Match
|Venue
|1992/93
|Arsenal 0-1 Manchester United
|Highbury Stadium
|1992/93
|Manchester United 0-0 Arsenal
|Old Trafford
|1993/94
|Manchester United 1-0 Arsenal
|Old Trafford
|1993/94
|Arsenal 2-2 Manchester United
|Highbury Stadium
|1994/95
|Arsenal 0-0 Manchester United
|Highbury Stadium
|1994/95
|Manchester United 3-0 Arsenal
|Old Trafford
|1995/96
|Arsenal 1-0 Manchester United
|Highbury Stadium
|1995/96
|Manchester United 1-0 Arsenal
|Old Trafford
|1996/97
|Manchester United 1-0 Arsenal
|Old Trafford
|1996/97
|Arsenal 1-2 Manchester United
|Highbury Stadium
|1997/98
|Arsenal 3-2 Manchester United
|Highbury Stadium
|1997/98
|Manchester United 0-1 Arsenal
|Old Trafford
|1998/99
|Arsenal 3-0 Manchester United
|Highbury Stadium
|1998/99
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
|1999/00
|Arsenal 1-2 Manchester United
|Highbury Stadium
|1999/00
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
|2000/01
|Arsenal 1-0 Manchester United
|Highbury Stadium
|2000/01
|Manchester United 6-1 Arsenal
|Old Trafford
|2001/02
|Arsenal 3-1 Manchester United
|Highbury Stadium
|2001/02
|Manchester United 0-1 Arsenal
|Old Trafford
|2002/03
|Manchester United 2-0 Arsenal
|Old Trafford
|2002/03
|Arsenal 2-2 Manchester United
|Highbury Stadium
|2003/04
|Manchester United 0-0 Arsenal
|Old Trafford
|2003/04
|Arsenal 1-1 Manchester United
|Highbury Stadium
|2004/05
|Manchester United 2-0 Arsenal
|Old Trafford
|2004/05
|Arsenal 2-4 Manchester United
|Highbury Stadium
|2005/06
|Arsenal 0-0 Manchester United
|Highbury Stadium
|2005/06
|Manchester United 2-0 Arsenal
|Old Trafford
|2006/07
|Manchester United 0-1 Arsenal
|Old Trafford
|2006/07
|Arsenal 2-1 Manchester United
|Emirates Stadium
|2007/08
|Arsenal 2-2 Manchester United
|Emirates Stadium
|2007/08
|Manchester United 2-1 Arsenal
|Old Trafford
|2008/09
|Arsenal 2-1 Manchester United
|Emirates Stadium
|2008/09
|Manchester United 0-0 Arsenal
|Old Trafford
|2009/10
|Manchester United 2-1 Arsenal
|Old Trafford
|2009/10
|Arsenal 1-3 Manchester United
|Emirates Stadium
|2010/11
|Manchester United 1-0 Arsenal
|Old Trafford
|2010/11
|Arsenal 1-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2011/12
|Manchester United 8-2 Arsenal
|Old Trafford
|2011/12
|Arsenal 1-2 Manchester United
|Emirates Stadium
|2012/13
|Manchester United 2-1 Arsenal
|Old Trafford
|2012/13
|Arsenal 1-1 Manchester United
|Emirates Stadium
|2013/14
|Manchester United 1-0 Arsenal
|Old Trafford
|2013/14
|Arsenal 0-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2014/15
|Arsenal 1-2 Manchester United
|Emirates Stadium
|2014/15
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
|2015/16
|Arsenal 3-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2015/16
|Manchester United 3-2 Arsenal
|Old Trafford
|2016/17
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
|2016/17
|Arsenal 2-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2017/18
|Arsenal 1-3 Manchester United
|Emirates Stadium
|2017/18
|Manchester United 2-1 Arsenal
|Old Trafford
|2018/19
|Manchester United 2-2 Arsenal
|Old Trafford
|2018/19
|Arsenal 2-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2019/20
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
|2019/20
|Arsenal 2-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2020/21
|Manchester United 0-1 Arsenal
|Old Trafford
|2020/21
|Arsenal 0-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2021/22
|Manchester United 3-2 Arsenal
|Old Trafford
|2021/22
|Arsenal 3-1 Manchester United
|Emirates Stadium
|2022/23
|Manchester United 3-1 Arsenal
|Old Trafford
|2022/23
|Arsenal 3-2 Manchester United
|Emirates Stadium
|2023/24
|Arsenal 3-1 Manchester United
|Emirates Stadium
|2023/24
|Manchester United 0-1 Arsenal
|Old Trafford
|2024/25
|Arsenal 2-0 Manchester United
|Emirates Stadium
|2024/25
|Manchester United 1-1 Arsenal
|Old Trafford
