Home / Sports / Other Sports News / Diamond League 2025 Final LIVE UPDATES: Neeraj starts with 84.35m throw; 3rd after first attempt
Live New Update

Diamond League 2025 Final LIVE UPDATES: Neeraj starts with 84.35m throw; 3rd after first attempt

This event marks Neeraj's fourth consecutive appearance in the Diamond League Final, and he will be looking to reclaim the title he won in Zurich in 2022

Aditya Kaushik New Delhi
Diamond League 2025 Final live updates
Diamond League 2025 Final live updates

2 min read Last Updated : Aug 28 2025 | 11:40 PM IST
Connect with us
Facebook IconLinkedIN Icon

11:40 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Adrian improves

Adrian Mardare gets 81.81m thrrow in his second attempt and goes from sixth to fourrth spot. Yugo's second attempt is invalid.

11:30 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Standings after first attempt

Player Country Attempt 1
Julian Weber Germany 91.37
Keshorn Walcott Trinidad & Tobago 84.95
Neeraj Chopra India 84.35
Anderson Peters Grenada 81.41
Julius Yego Kenya 80.49
Andrian Mardare Moldova 79.35
Simon Wieland Switzerland 77.35

11:29 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Neeraj's first attempt

Neerraj Chopra's first attempt is of 84.35m and he is at number three spot after first attempt. 

11:27 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Weber starts

Julian Weber starts with massive 91.37m throw to take number 1 spot. Neeraj up next.

11:26 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Yugo starts decent

Julius Yugo starrts with 80.49 m throw but is soon taken over by Keshorn Walcott with 84.95m throw, who is now at number 1 spot. 

11:22 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Neeraj's event underway

The men's javelin throw final event in the Diamond League 2025 final, featuring India's Neeraj Chopra, is now underway. 

11:22 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: A little delay

The men's javelin throw final event in the Diamond League 2025 final, featuring India's Neeraj Chopra is delayed a little but with women's javelin throw event already underway we can see men in action very soon. 

11:17 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Other result

Olympic champion Hamish Kerr clinched the men’s high jump title with a winning leap of 2.32m.

11:10 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Men's javelin throw starting list

Men’s Javelin Final – Zurich Diamond League 2025
Athlete Country Season Best (SB) Personal Best (PB) World Ranking
Neeraj Chopra India 90.23m 90.23m 1
Andrian Mardare Moldova 82.38m 86.66m 8
Anderson Peters Grenada 85.64m 93.07m 2
Keshorn Walcott Trinidad & Tobago 86.30m 90.16m 7
Julian Weber Germany 91.06m 91.06m 3
Simon Wieland Switzerland 79.33m 79.44m 43
Julius Yego Kenya 84.51m 92.72m 4

11:00 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Neeraj's event to start soon

The men's javelin throw final event featuring India's Neeraj Chopra will start at 11:15 PM IST, i.e., 15 minutes from now. 

10:50 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Neeraj in last three Diamond Legaue finals

Neeraj secured the first place in 2022 Diamond League final, before being forced to settle down with second spot in 2023 and 2024. 2025 is Neeraj's fourrth straigh appearrence in Diamond League final. 

10:40 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Neeraj in 2025 so far

Neeraj Chopra has enjoyed a stellar 2025 season, competing in six events and maintaining remarkable consistency. The Olympic champion has secured four victories and two runner-up finishes, with every throw of the season crossing the 85m mark. His standout moment came in Doha, where he set a new national record of 90.23m despite finishing second.

Chopra went on to win the Paris Diamond League with an 88.16m throw and later clinched gold at the NC Classic in Bengaluru on July 5 with 86.18m. Heading into the Zurich Diamond League Final, he stands as one of the leading contenders against top rivals Anderson Peters, Julian Weber, Keshorn Walcott, and Julius Yego. A triumph in Zurich would give him a second Diamond League crown and reinforce his status as one of the sport’s global icons.

10:30 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Tournament format

The Diamond League Final is the culmination of a season-long series that features 32 disciplines, where only the top athletes qualify for this winner-takes-all event. The javelin throw is one of the six field events taking place at the Letzigrund Stadium on Thursday evening, while some field events were conducted in a street event in Zurich on Wednesday. The winner receives the prestigious Diamond Trophy and a wildcard entry to the World Athletics Championships. The event will also serve as a crucial warm-up for Neeraj ahead of his world title defense in Tokyo next month.

10:20 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Top ten best throws of Neeraj Chopra

Rank Throw Competition Date
1 90.23m Doha Diamond League 2025 May 16, 2025
2 89.94m Stockholm Diamond League 2022 June 30, 2022
3 89.49m Lausanne Diamond League 2024 August 22, 2024
4 89.45m Paris 2024 Olympics - F August 8, 2024
5 89.34m Paris 2024 Olympics - Q August 6, 2024
6 89.30m Paavo Nurmi Games 2022 June 14, 2022
7 89.08m Lausanne Diamond League 2022 August 26, 2022
8 88.88m Hangzhou 2023 Asian Games October 4, 2023
9 88.77m Budapest 2023 World Athletics Championships - Q August 25, 2023
10 88.67m Doha Diamond League 2023 May 5, 2023

10:10 PM

Diamond League Final 2025 LIVE UPDATES: Javelin throw event starting list

Men’s Javelin Final – Zurich Diamond League 2025
Athlete Country Season Best (SB) Personal Best (PB) World Ranking
Neeraj Chopra India 90.23m 90.23m 1
Andrian Mardare Moldova 82.38m 86.66m 8
Anderson Peters Grenada 85.64m 93.07m 2
Keshorn Walcott Trinidad & Tobago 86.30m 90.16m 7
Julian Weber Germany 91.06m 91.06m 3
Simon Wieland Switzerland 79.33m 79.44m 43
Julius Yego Kenya 84.51m 92.72m 4

Connect with us on WhatsApp

Topics :Neeraj Chopra

First Published: Aug 28 2025 | 10:02 PM IST

Explore News