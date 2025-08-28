Diamond League 2025 Final LIVE UPDATES: Neeraj starts with 84.35m throw; 3rd after first attempt

Home
This event marks Neeraj's fourth consecutive appearance in the Diamond League Final, and he will be looking to reclaim the title he won in Zurich in 2022
11:40 PM
11:30 PM
|Player
|Country
|Attempt 1
|Julian Weber
|Germany
|91.37
|Keshorn Walcott
|Trinidad & Tobago
|84.95
|Neeraj Chopra
|India
|84.35
|Anderson Peters
|Grenada
|81.41
|Julius Yego
|Kenya
|80.49
|Andrian Mardare
|Moldova
|79.35
|Simon Wieland
|Switzerland
|77.35
11:29 PM
11:27 PM
11:26 PM
11:22 PM
11:22 PM
11:17 PM
11:10 PM
|Men’s Javelin Final – Zurich Diamond League 2025
|Athlete
|Country
|Season Best (SB)
|Personal Best (PB)
|World Ranking
|Neeraj Chopra
|India
|90.23m
|90.23m
|1
|Andrian Mardare
|Moldova
|82.38m
|86.66m
|8
|Anderson Peters
|Grenada
|85.64m
|93.07m
|2
|Keshorn Walcott
|Trinidad & Tobago
|86.30m
|90.16m
|7
|Julian Weber
|Germany
|91.06m
|91.06m
|3
|Simon Wieland
|Switzerland
|79.33m
|79.44m
|43
|Julius Yego
|Kenya
|84.51m
|92.72m
|4
11:00 PM
10:50 PM
10:40 PM
10:30 PM
10:20 PM
|Rank
|Throw
|Competition
|Date
|1
|90.23m
|Doha Diamond League 2025
|May 16, 2025
|2
|89.94m
|Stockholm Diamond League 2022
|June 30, 2022
|3
|89.49m
|Lausanne Diamond League 2024
|August 22, 2024
|4
|89.45m
|Paris 2024 Olympics - F
|August 8, 2024
|5
|89.34m
|Paris 2024 Olympics - Q
|August 6, 2024
|6
|89.30m
|Paavo Nurmi Games 2022
|June 14, 2022
|7
|89.08m
|Lausanne Diamond League 2022
|August 26, 2022
|8
|88.88m
|Hangzhou 2023 Asian Games
|October 4, 2023
|9
|88.77m
|Budapest 2023 World Athletics Championships - Q
|August 25, 2023
|10
|88.67m
|Doha Diamond League 2023
|May 5, 2023
10:10 PM
10:00 PM
Aug 28 2025