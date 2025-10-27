HIL 2026: Full schedule, format, teams, match timings and live streaming

HIL 2026: Full list of teams
- JSW Soorma Hockey Club
- Shrachi Rarh Bengal Tigers
- Tamil Nadu Dragons
- Hyderabad Toofans
- Ranchi Royals
- Vedanta Kalinga Lancers
- SG Pipers (Delhi SG Pipers)
- HIL Governing Council (formerly UP Rudras)
HIL 2026: Format
HIL 2026: Full schedule
|Date
|Match
|Venue
|Time (IST)
|Jan 3, 2026
|Tamil Nadu Dragons vs Hyderabad Toofans
|Chennai
|20:15
|Jan 4, 2026
|JSW Soorma Hockey Club vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Chennai
|18:15
|Jan 4, 2026
|Vedanta Kalinga Lancers vs Ranchi Royals
|Chennai
|20:15
|Jan 5, 2026
|SG Pipers vs HIL GC
|Chennai
|20:15
|Jan 6, 2026
|Tamil Nadu Dragons vs JSW Soorma Hockey Club
|Chennai
|20:15
|Jan 7, 2026
|HIL GC vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Chennai
|18:15
|Jan 7, 2026
|Hyderabad Toofans vs Ranchi Royals
|Chennai
|20:15
|Jan 8, 2026
|Shrachi Rarh Bengal Tigers vs Vedanta Kalinga Lancers
|Chennai
|20:15
|Jan 9, 2026
|Hyderabad Toofans vs JSW Soorma Hockey Club
|Chennai
|18:15
|Jan 9, 2026
|Tamil Nadu Dragons vs SG Pipers
|Chennai
|20:15
|Jan 10, 2026
|Rest Day
|-
|-
|Jan 11, 2026
|HIL GC vs Vedanta Kalinga Lancers
|Ranchi
|18:15
|Jan 11, 2026
|Ranchi Royals vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Ranchi
|20:15
|Jan 12, 2026
|SG Pipers vs Hyderabad Toofans
|Ranchi
|18:15
|Jan 12, 2026
|HIL GC vs Tamil Nadu Dragons
|Ranchi
|20:15
|Jan 13, 2026
|Shrachi Rarh Bengal Tigers vs Tamil Nadu Dragons
|Ranchi
|20:15
|Jan 14, 2026
|Hyderabad Toofans vs Vedanta Kalinga Lancers
|Ranchi
|18:15
|Jan 14, 2026
|Ranchi Royals vs SG Pipers
|Ranchi
|20:15
|Jan 15, 2026
|JSW Soorma Hockey Club vs HIL GC
|Ranchi
|20:15
|Jan 16, 2026
|Ranchi Royals vs JSW Soorma Hockey Club
|Ranchi
|20:15
|Jan 17, 2026
|Shrachi Rarh Bengal Tigers vs Hyderabad Toofans
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 17, 2026
|Vedanta Kalinga Lancers vs SG Pipers
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 18, 2026
|SG Pipers vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 18, 2026
|Vedanta Kalinga Lancers vs Tamil Nadu Dragons
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 19, 2026
|HIL GC vs Ranchi Royals
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 20, 2026
|Hyderabad Toofans vs HIL GC
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 20, 2026
|Vedanta Kalinga Lancers vs JSW Soorma Hockey Club
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 21, 2026
|Tamil Nadu Dragons vs Ranchi Royals
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 22, 2026
|JSW Soorma Hockey Club vs SG Pipers
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 23, 2026
|Qualifier 1
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 23, 2026
|Eliminator
|Bhubaneswar
|20:15
|Jan 24, 2026
|Rest Day
|-
|-
|Jan 25, 2026
|Qualifier 2
|Bhubaneswar
|18:00
|Jan 26, 2026
|3rd/4th Place Match
|Bhubaneswar
|18:15
|Jan 26, 2026
|Final
|Bhubaneswar
|20:15
|Date
|Match
|Venue
|Time (IST)
|Dec 28, 2025
|Ranchi Royals vs SG Pipers
|Ranchi
|19:30
|Dec 29, 2025
|JSW Soorma Hockey Club vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Ranchi
|19:30
|Dec 30, 2025
|Ranchi Royals vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Ranchi
|19:30
|Dec 31, 2025
|SG Pipers vs JSW Soorma Hockey Club
|Ranchi
|19:30
|Jan 1, 2026
|SG Pipers vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Ranchi
|19:30
|Jan 2, 2026
|Ranchi Royals vs JSW Soorma Hockey Club
|Ranchi
|19:30
|Jan 3, 2026
|JSW Soorma Hockey Club vs SG Pipers
|Ranchi
|17:30
|Jan 4, 2026
|Shrachi Rarh Bengal Tigers vs Ranchi Royals
|Ranchi
|16:00
|Jan 5, 2026
|JSW Soorma Hockey Club vs Ranchi Royals
|Ranchi
|18:00
|Jan 6, 2026
|SG Pipers vs Shrachi Rarh Bengal Tigers
|Ranchi
|18:00
|Jan 7, 2026
|Shrachi Rarh Bengal Tigers vs JSW Soorma Hockey Club
|Ranchi
|16:00
|Jan 8, 2026
|SG Pipers vs Ranchi Royals
|Ranchi
|18:00
|Jan 9, 2026
|Rest Day
|-
|-
|Jan 10, 2026
|Final
|Ranchi
|20:15
HIL 2026: Live streaming and telecast details
