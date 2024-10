Pro Kabaddi League 2024 full schedule, venues, time, squads, live streaming

The 11th season of the Pro Kabaddi League (PKL 2024) begins on October 18 at the GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad. This year, PKL 2024 has returned to a three-city format. The kabaddi matches will commence in Hyderabad from October 18 to November 9, before moving to the Noida Indoor Stadium in Noida for the second leg, starting on November 10. The final leg of the Pro Kabaddi League will be held at the Balewadi Sports Complex in Pune from December 3 to December 24.

GACHIBOWLI INDOOR STADIUM 18-Oct FRIDAY TELUGU TITANS VS BENGALURU BULLS DABANG DELHI K.C. VS U MUMBA 19-Oct SATURDAY TELUGU TITANS VS TAMIL THALAIVAS PUNERI PALTAN VS HARYANA STEELERS 20-Oct SUNDAY BENGAL WARRIORZ VS JAIPUR PINK PANTHERS GUJARAT GIANTS VS BENGALURU BULLS 21-Oct MONDAY UP YODDHAS VS DABANG DELHI K.C. PUNERI PALTAN VS PATNA PIRATES 22-Oct TUESDAY TELUGU TITANS VS JAIPUR PINK PANTHERS UP YODDHAS VS BENGALURU BULLS 23-Oct WEDNESDAY TAMIL THALAIVAS VS PUNERI PALTAN GUJARAT GIANTS VS U MUMBA 24-Oct THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS UP YODDHAS HARYANA STEELERS VS JAIPUR PINK PANTHERS 25-Oct FRIDAY PATNA PIRATES VS TAMIL THALAIVAS BENGALURU BULLS VS PUNERI PALTAN 26-Oct SATURDAY U MUMBA VS BENGAL WARRIORZ TELUGU TITANS VS DABANG DELHI K.C. 27-Oct SUNDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS TAMIL THALAIVAS UP YODDHAS VS GUJARAT GIANTS 28-Oct MONDAY HARYANA STEELERS VS DABANG DELHI K.C. TELUGU TITANS VS PATNA PIRATES 29-Oct TUESDAY BENGAL WARRIORZ VS PUNERI PALTAN BENGALURU BULLS VS DABANG DELHI K.C. 30-Oct WEDNESDAY GUJARAT GIANTS VS TAMIL THALAIVAS UP YODDHAS VS HARYANA STEELERS 31-Oct THURSDAY PATNA PIRATES VS DABANG DELHI K.C. U MUMBA VS JAIPUR PINK PANTHERS REST DAY 02-Nov SATURDAY UP YODDHAS VS PATNA PIRATES BENGALURU BULLS VS TELUGU TITANS 03-Nov SUNDAY BENGAL WARRIORZ VS HARYANA STEELERS PUNERI PALTAN VS U MUMBA 04-Nov MONDAY PUNERI PALTAN VS GUJARAT GIANTS BENGALURU BULLS VS TAMIL THALAIVAS 05-Nov TUESDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS UP YODDHAS U MUMBA VS DABANG DELHI K.C. 06-Nov WEDNESDAY PATNA PIRATES VS U MUMBA TAMIL THALAIVAS VS TELUGU TITANS 07-Nov THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS DABANG DELHI K.C. HARYANA STEELERS VS GUJARAT GIANTS 08-Nov FRIDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS PATNA PIRATES DABANG DELHI K.C. VS TAMIL THALAIVAS 09-Nov SATURDAY TELUGU TITANS VS PUNERI PALTAN BENGALURU BULLS VS BENGAL WARRIORZ NOIDA

NOIDA INDOOR STADIUM 10-Nov SUNDAY UP YODDHAS VS U MUMBA GUJARAT GIANTS VS HARYANA STEELERS 11-Nov MONDAY GUJARAT GIANTS VS PATNA PIRATES U MUMBA VS HARYANA STEELERS 12-Nov TUESDAY BENGALURU BULLS VS JAIPUR PINK PANTHERS DABANG DELHI K.C. VS PUNERI PALTAN 13-Nov WEDNESDAY GUJARAT GIANTS VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS HARYANA STEELERS 14-Nov THURSDAY UP YODDHAS VS TELUGU TITANS TAMIL THALAIVAS VS U MUMBA 15-Nov FRIDAY PATNA PIRATES VS BENGAL WARRIORZ JAIPUR PINK PANTHERS VS GUJARAT GIANTS 16-Nov SATURDAY BENGAL WARRIORZ VS TAMIL THALAIVAS DABANG DELHI K.C. VS BENGALURU BULLS 17-Nov SUNDAY HARYANA STEELERS VS TAMIL THALAIVAS JAIPUR PINK PANTHERS VS PUNERI PALTAN 18-Nov MONDAY TELUGU TITANS VS HARYANA STEELERS BENGALURU BULLS VS U MUMBA 19-Nov TUESDAY PUNERI PALTAN VS UP YODDHAS BENGALURU BULLS VS PATNA PIRATES 20-Nov WEDNESDAY DABANG DELHI K.C. VS GUJARAT GIANTS TELUGU TITANS VS U MUMBA 21-Nov THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS TELUGU TITANS BENGALURU BULLS VS HARYANA STEELERS 22-Nov FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS UP YODDHAS JAIPUR PINK PANTHERS VS DABANG DELHI K.C. 23-Nov SATURDAY GUJARAT GIANTS VS TELUGU TITANS JAIPUR PINK PANTHERS VS HARYANA STEELERS 24-Nov SUNDAY PUNERI PALTAN VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS UP YODDHAS 25-Nov MONDAY PUNERI PALTAN VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS BENGALURU BULLS 26-Nov TUESDAY UP YODDHAS VS TAMIL THALAIVAS DABANG DELHI K.C. VS PATNA PIRATES 27-Nov WEDNESDAY HARYANA STEELERS VS PUNERI PALTAN BENGAL WARRIORZ VS GUJARAT GIANTS 28-Nov THURSDAY UP YODDHAS VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS TELUGU TITANS 29-Nov FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS HARYANA STEELERS GUJARAT GIANTS VS PUNERI PALTAN 30-Nov SATURDAY PATNA PIRATES VS BENGALURU BULLS JAIPUR PINK PANTHERS VS TELUGU TITANS 01-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS DABANG DELHI K.C. BENGAL WARRIORZ VS PATNA PIRATES REST DAY PUNE

BALEWADI BADMINTON STADIUM 03-Dec TUESDAY BENGALURU BULLS VS GUJARAT GIANTS U MUMBA VS PUNERI PALTAN 04-Dec WEDNESDAY TELUGU TITANS VS UP YODDHAS HARYANA STEELERS VS BENGAL WARRIORZ 05-Dec THURSDAY DABANG DELHI K.C. VS UP YODDHAS JAIPUR PINK PANTHERS VS U MUMBA 06-Dec FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS GUJARAT GIANTS HARYANA STEELERS VS PATNA PIRATES 07-Dec SATURDAY UP YODDHAS VS PUNERI PALTAN TELUGU TITANS VS BENGAL WARRIORZ 08-Dec SUNDAY PATNA PIRATES VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS GUJARAT GIANTS 09-Dec MONDAY HARYANA STEELERS VS TELUGU TITANS PUNERI PALTAN VS DABANG DELHI K.C. 10-Dec TUESDAY GUJARAT GIANTS VS JAIPUR PINK PANTHERS BENGAL WARRIORZ VS BENGALURU BULLS 11-Dec WEDNESDAY HARYANA STEELERS VS BENGALURU BULLS U MUMBA VS TAMIL THALAIVAS 12-Dec THURSDAY DABANG DELHI K.C. VS TELUGU TITANS UP YODDHAS VS BENGAL WARRIORZ 13-Dec FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS PATNA PIRATES PUNERI PALTAN VS BENGALURU BULLS 14-Dec SATURDAY TELUGU TITANS VS GUJARAT GIANTS DABANG DELHI K.C. VS HARYANA STEELERS 15-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS UP YODDHAS 16-Dec MONDAY DABANG DELHI K.C. VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS PUNERI PALTAN 17-Dec TUESDAY HARYANA STEELERS VS UP YODDHAS JAIPUR PINK PANTHERS VS BENGALURU BULLS 18-Dec WEDNESDAY TAMIL THALAIVAS VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS TELUGU TITANS 19-Dec THURSDAY GUJARAT GIANTS VS UP YODDHAS U MUMBA VS PATNA PIRATES 20-Dec FRIDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS BENGAL WARRIORZ PUNERI PALTAN VS TELUGU TITANS 21-Dec SATURDAY PATNA PIRATES VS GUJARAT GIANTS DABANG DELHI K.C. VS JAIPUR PINK PANTHERS 22-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS BENGALURU BULLS HARYANA STEELERS VS U MUMBA 23-Dec MONDAY GUJARAT GIANTS VS DABANG DELHI K.C. PUNERI PALTAN VS TAMIL THALAIVAS 24-Dec TUESDAY BENGALURU BULLS VS UP YODDHAS BENGAL WARRIORZ VS U MUMBA



Bengal Warriorz 2024 squad

Vishwas S (Elite retained player), Nitin Kumar (Elite retained player), Shreyas Umbardand (Existing new young player), Aditya S Shinde (Existing new young player), Dipak Arjun Shinde (Existing new young player), Maharudra Garje (Existing new young player),Fazel Atrachali, Maninder Singh, Chai-Ming Chang, Nitesh Kumar, Mayur Jagannath Kadam, Praveen Thakur, Sambhaji Wabale, Hem Raj, Akash B Chavhan, Arjun Rathi, Vaibhav Bhausaheb Garje, Sagar Kumar, Pranay Vinay Rane, Sushil Kambrekar, Yash Malik, Manjeet, Deep Kumar.

Bengaluru Bulls 2024 squad

Ponparthiban Subramanian (Elite retained), Sushil (Elite retained player), Rohit Kumar (Elite retained player), Saurabh Nandal (Retained young player), Aditya Powar (Existing new young player), Akshit (Existing new young player), Arulnanthababu (Existing new young player), Parteek (Existing new young player), Ajinkya Pawar, Pardeep Narwal, Lucky Kumar, Manjeet, Chandranaik M, Hasun Thongkruea, Pramot Saising, Nitin Rawal, Jai Bhagwan, Jatin

Dabang Delhi KC 2024 squad

Ashu Malik (Elite retained player), Vikrant (Elite retained player), Naveen Kumar (Elite retained player), Ashish (Existing new young player), Himmat Antil (Existing new young player), Manu (Existing new young player), Yogesh (Existing new young player), Ashish, Siddharth Desai, Mohit, Sandeep, Md. Mijanur Rahman, Mohammad Baba Ali, Nitin Panwar, Brijendra Singh Chaudhary, Gaurav Chhillar, Himanshu, Rahul, Parveen, Rinku Narwal, Vinay.

Balaji D (Elite retained player, Jitender Yadav (Elite retained player), Parteek Dahiya (Retained young player), Rakesh (Retained young player), Nitin (Existing new young player), Guman Singh, Sombir, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Vahid Reza Eimehr, Neeraj Kumar, Monu, Raj D Salunkhe, Himanshu, Himanshu Singh, Aadesh Siwach, Harsh Mahesh Lad, Rohan Singh, Mohit, Manuj, Nitesh.

Haryana Steelers 2024 squad

Rahul Sethpal, Ghanshyam Magar, Jaideep, Mohit, Vinay, Jaya Soorya NS, Hardeep, Shivam Anil Patare, Vishal S. Tate, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh, Gnana Abhishek, Manikandan S, Sahil, Vikas Jadhav, Sanjay, Manikandan S, Ashish Gill, Naveen, Sanskar Mishra

Jaipur Pink Panthers 2024 squad

Arjun Deshwal, Reza Mirbagheri, Ankush, Abhishek KS, Abhijeet Malik, Surjeet Singh, Ritik Sharma, Ronak Singh, Sombir, Nitin Kumar, Amir Hossein Mohammadmaleki, Arpit Saroha, Shrikant Jadhav, Vikash Kandola, Neeraj Narwal, Mayank Malik, Aamir Wani, Ravi Kumar, Lucky Sharma, K Dharanidharan, Navneet

Patna Pirates 2024 squad

Ankit, Sandeep Kumar, Manish, Abinand Subhash, Kunal Mehta, Sudhakar M, Shubham Shinde, Ayan, Sahil Patil, Deepak, Navdeep, Hamid Mirzaei Nader, Jang Kun Lee, Gurdeep, Thiyagarajan Yuvraj, Deepak Rajender Singh, Prashant Kumar Rathi, Meetu Sharma, Devank, Sagar, Aman, Pravinder, Babu Murugasan

Puneri Paltan 2024 squad

Abinesh Nadarajan, Gaurav Khatri, Aditya Shinde, Akash Shinde, Mohit Goyat, Aslam Inamdar, Pankaj Mohite, Sanket Sawant, Dadaso Pujari, Nitin, Tushar Adhavade, Vaibhav Kamble, Mohit, Amir Hassan Noroozi, Ali Hadi, Aman, Ajith V Kumar, Mohd. Amaan, Aryavardhan Navale, Vishal, Sourav

Tamil Thalaivas 2024 squad

Narender, Sahil, Mohit, Aashish, Sagar, Himanshu, M. Abishek, Nitesh Kumar, Nitin Singh, Ronak, Vishal Chahal, Sachin Tanwar, Anuj Gawade, Dhiraj Bailmare, Ramkumar Mayandi, Moein Safaghi, Amirhossein Bastami, Sourabh Fagare

Telugu Titans 2024 squad

Shankar Gadai, Ajit Pawar, Ankit, Omkar Patil, Praful Zaware, Sanjeevi S, Pawan Sehrawat, Krishan Dhull, Vijay Malik, Rohit, Sagar, Chetan Sahu, Nitin, Milad Jabbari, Mohammad Malak, Sunder, Manjeet, Ashish Narwal, Amit Kumar

U Mumba 2024 squad

Amirmohammad Zafardanesh, Rinku, Shivam, Bittu, Gokulakannan M, Mukilan Shanmugam, Sombir, Sunil Kumar, Manjeet, Sunny, Deepak Kundu, Lokesh Gosliya, Ajit Chouhan, Amin Ghorbani, Parvesh Bhainswal, Shubham Kumar, M Dhanasekar, Stuwart Singh, Vishal Choudhary, Aashish Kumar, Satish Kannan

UP Yoddhas 2024 squad

Sumit, Surender Gill, Ashu Singh, Gagana Gowda HR, Hitesh, Shivam Chaudhary, Bharat Hooda, Sahul Kumar, Jayesh Mahajan, Gangaram, Sachin, Keshav Kumar, Mohammadreza Kaboudrahangi, Heidarali Ekrami, Mahender Singh, Bhavani Rajput, Vivek, Akshay R Suryawanshi

PKL 2024 start date, live match timings, live streaming and telecast

When will the Pro Kabaddi League 2024 begins?

PKL 2024 will begin on October 18 in Hyderabad.

What are the live Kabaddi match timings in Pro Kabaddi League 2024?

All match days in the league stage will be double-headers, with the first match starting at 8:00 PM and the second at 9:00 PM IST.

Which TV channels will live telecast Kabaddi matches during PKL 2024?

Star Sports will live telecast Kabaddi matches during Pro Kabaddi League 2024.

How to watch the live streaming of PKL 2024 matches?

Fans can watch the live streaming of Pro Kabaddi League 2024 matches on Disney+Hotstar.