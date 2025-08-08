Dividend stocks: RIL, 85 others go ex-dividend next week; do you own any?

Dividend stocks: Investors looking to pocket passive income from their investments may keep an eye on the shares of Reliance Industries, Jio Financial Services, Mahanagar Gas, Housing & Urban Development Corporation (Hudco), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), and 81 other companies, as they have announced dividend rewards for their shareholders.
Other key companies featured in the list include Container Corporation of India, RITES, Grasim Industries, REC, NMDC, NCC, Minda Corporation, ZEN Technologies, International Gemmological Institute India, Gland Pharma, Emcure Pharmaceuticals, Bandhan Bank, Sun TV Network, RailTel Corporation of India, Pidilite Industries, NBCC (India), GPT Infraprojects, KPI Green Energy, Castrol India, Godrej Consumer Products, HEG, InterGlobe Aviation, and MPS.
BSE data suggests that shares of these companies are set to trade ex-dividend next week, from Monday, August 11, 2025, to Thursday, August 14, 2025. The markets will remain closed on Friday, August 15, on account of Independence Day.
Notably, the ex-date refers to the date when a stock starts trading without the entitlement to dividend payouts. Therefore, investors who wish to receive the dividend must own the stock before the ex-date. The record date, on the other hand, is when the company finalizes the list of eligible shareholders for the dividend payout.
Among the companies listed, Akzo Nobel India has announced the highest dividend reward for its shareholders. The company informed the exchanges that its board has decided to pay a special dividend of ₹100 per share. The record date has been set as August 11, 2025, to determine shareholder eligibility for the dividend.
Further, Mukesh Ambani led Reliance Industries, which is the largest company in the country by market capitalisation, has decided to reward its shareholders with a final dividend of ₹5.50 per share. The company has also set the record date as August 14, 2025, to ascertain shareholders' eligibility for the dividend payout.
Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend next week, along with their announcement details and record dates:
|
Company
|
Ex-date
|
Announcement
|
Record date
|
Akzo Nobel India
|
Aug 11, 2025
|
Special Dividend - ₹156
|
Aug 11, 2025
|
Castrol India
|
Aug 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹3.50
|
Aug 11, 2025
|
Globus Spirits
|
Aug 11, 2025
|
Dividend - ₹2.76
|
Aug 11, 2025
|
GPT Infraprojects
|
Aug 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Aug 11, 2025
|
Indo Count Industries
|
Aug 11, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 11, 2025
|
Jio Financial Services
|
Aug 11, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 11, 2025
|
K.P. Energy
|
Aug 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.20
|
Aug 11, 2025
|
KPI Green Energy
|
Aug 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.20
|
Aug 11, 2025
|
Kalyani Steels
|
Aug 11, 2025
|
Dividend - ₹10
|
Aug 11, 2025
|
Neelamalai Agro Industries
|
Aug 11, 2025
|
Dividend - ₹30
|
Aug 11, 2025
|
Rashi Peripherals
|
Aug 11, 2025
|
Dividend - ₹2
|
Aug 11, 2025
|
Shri Dinesh Mills
|
Aug 11, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 11, 2025
|
Starteck Finance
|
Aug 11, 2025
|
Final Dividend - ₹0.2500
|
Aug 11, 2025
|
Tainwala Chemicals and Plastics (India)
|
Aug 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹3
|
Aug 11, 2025
|
Arvind Fashions
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹1.60
|
Aug 12, 2025
|
Axtel Industries
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹6
|
Aug 12, 2025
|
Dwarikesh Sugar Industries
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 12, 2025
|
Grasim Industries
|
Aug 12, 2025
|
Dividend - ₹10
|
Aug 12, 2025
|
H.G. Infra Engineering
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 12, 2025
|
ICICI Bank
|
Aug 12, 2025
|
Dividend - ₹11
|
Aug 12, 2025
|
India Pesticides
|
Aug 12, 2025
|
Dividend - ₹0.7500
|
Aug 12, 2025
|
KIFS Financial Services
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹1.50
|
Aug 12, 2025
|
NGL Fine Chem
|
Aug 12, 2025
|
Final Dividend - ₹1.7500
|
Aug 12, 2025
|
RITES
|
Aug 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.30
|
Aug 12, 2025
|
Brigade Enterprises
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹2.50
|
Aug 13, 2025
|
Container Corporation of India
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.60
|
Aug 13, 2025
|
Crestchem
|
Aug 13, 2025
|
Dividend - ₹1
|
Aug 13, 2025
|
Dai-Ichi Karkaria
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹3.50
|
Aug 13, 2025
|
Godrej Consumer Products
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹5
|
Aug 13, 2025
|
HEG
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹1.80
|
Aug 13, 2025
|
InterGlobe Aviation
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹10
|
Aug 13, 2025
|
MPS
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹50
|
Aug 13, 2025
|
NBCC (India)
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.2100
|
Aug 13, 2025
|
Page Industries
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend
|
Aug 13, 2025
|
Pidilite Industries
|
Aug 13, 2025
|
Special Dividend - ₹10
|
Aug 13, 2025
|
Hitachi Energy India
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹6
|
Aug 13, 2025
|
QGO Finance
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.15
|
Aug 13, 2025
|
RailTel Corporation of India
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹0.85
|
Aug 13, 2025
|
Rain Industries
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Aug 13, 2025
|
South Indian Bank
|
Aug 13, 2025
|
Final Dividend - ₹0.40
|
Aug 13, 2025
|
Sun TV Network
|
Aug 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹5
|
Aug 13, 2025
|
Action Construction Equipment
|
Aug 14, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 14, 2025