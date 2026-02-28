Farhan becomes first player to hit two tons in a single T20 WC edition
Farhan earlier scored his maiden T20I ton against Namibia in the Group Stage of the ICC T20 World Cup 2026
|Player
|Runs
|Balls
|4s
|6s
|SR
|Team
|Opposition
|Ground
|Match Date
|CH Gayle
|117
|57
|7
|10
|205.26
|West Indies
|South Africa
|Johannesburg
|11 Sep 2007
|SK Raina
|101
|60
|9
|5
|168.33
|India
|South Africa
|Gros Islet
|2 May 2010
|DPMD Jayawardene
|100
|64
|10
|4
|156.25
|Sri Lanka
|Zimbabwe
|Providence
|3 May 2010
|BB McCullum
|123
|58
|11
|7
|212.06
|New Zealand
|Bangladesh
|Pallekele
|21 Sep 2012
|AD Hales
|116
|64
|11
|6
|181.25
|England
|Sri Lanka
|Chattogram
|27 Mar 2014
|Ahmed Shehzad
|111
|62
|10
|5
|179.03
|Pakistan
|Bangladesh
|Mirpur
|30 Mar 2014
|Tamim Iqbal
|103
|63
|10
|5
|163.49
|Bangladesh
|Oman
|Dharamsala
|13 Mar 2016
|CH Gayle
|100
|48
|5
|11
|208.33
|West Indies
|England
|Wankhede
|16 Mar 2016
|JC Buttler
|101
|67
|6
|6
|150.74
|England
|Sri Lanka
|Sharjah
|1 Nov 2021
|RR Rossouw
|109
|56
|7
|8
|194.64
|South Africa
|Bangladesh
|Sydney
|27 Oct 2022
|GD Phillips
|104
|64
|10
|4
|162.5
|New Zealand
|Sri Lanka
|Sydney
|29 Oct 2022
|P Nissanka
|100
|52
|10
|5
|192.3
|Sri Lanka
|Australia
|Pallekele
|16 Feb 2026
|YS Samra
|110
|65
|11
|6
|169.23
|Canada
|New Zealand
|Chennai
|17 Feb 2026
|Sahibzada Farhan
|100
|58
|11
|4
|172.41
|Pakistan
|Namibia
|Colombo (SSC)
|18 Feb 2026
|HC Brook
|100
|51
|10
|4
|196.07
|England
|Pakistan
|Pallekele
|24 Feb 2026
|Sahibzada Farhan
|100
|59
|9
|5
|169.5
|Pakistan
|Sri Lanka
|Pallekele
|28-Feb-26
First Published: Feb 28 2026 | 8:45 PM IST