Farhan goes past Kohli to set record for most runs in single T20 WC edition
Farhan broke Virat Kohli's record of 319 runs, which he set during the 2014 T20 World Cup
|Player
|Team
|Match
|Innings
|Runs
|50s
|100s
|Year
|Sahibzada Farhan
|PAK
|6
|6
|323
|2
|1
|2026
|V Kohli
|IND
|6
|6
|319
|4
|0
|2014
|TM Dilshan
|SL
|7
|7
|317
|3
|0
|2009
|Babar Azam
|PAK
|6
|6
|303
|4
|0
|2021
|DPMD Jayawardene
|SL
|6
|6
|302
|2
|1
|2010
|V Kohli
|IND
|6
|6
|296
|4
|0
|2022
|Tamim Iqbal
|BAN
|6
|6
|295
|1
|1
|2016
|DA Warner
|AUS
|7
|7
|289
|3
|0
|2022
|Mohammad Rizwan
|PAK
|6
|6
|281
|3
|0
|2022
|Rahmanullah Gurbaz
|AFG
|8
|8
|281
|3
|0
|2024
|BJ Bennett
|ZIM
|5
|5
|277
|3
|0
|2026
|V Kohli
|IND
|5
|5
|273
|3
|0
|2016
|JC Buttler
|ENG
|6
|6
|269
|1
|1
|2022
|ML Hayden
|AUS
|6
|6
|265
|4
|0
|2007
|AK Markram
|SA
|6
|6
|264
|3
|0
|2026
|RG Sharma
|IND
|8
|8
|257
|3
|0
|2024
|TM Head
|AUS
|7
|7
|255
|2
|0
|2024
|JE Root
|ENG
|6
|6
|249
|2
|0
|2016
|SR Watson
|AUS
|6
|6
|249
|3
|0
|2012
|KP Pietersen
|ENG
|6
|6
|248
|2
|0
|2010
First Published: Feb 28 2026 | 7:27 PM IST