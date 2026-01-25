T20 World Cup 2026 revised schedule, venues, IND vs PAK match date
As per the revised schedule, the ICC has confirmed that all venues announced earlier will host matches as originally planned
|ICC T20 World Cup 2026 Groups
|Group A
|Group B
|Group C
|Group D
|India
|Australia
|England
|New Zealand
|Namibia
|Sri Lanka
|West Indies
|South Africa
|Netherlands
|Ireland
|Scotland
|Afghanistan
|Pakistan
|Zimbabve
|Nepal
|Canada
|USA
|Oman
|Italy
|UAE
|ICC T20 World Cup 2026 full schedule
|Date
|Match No.
|Stage/Group
|Venue
|Teams
|Time (IST)
|Feb 7
|1
|Group A
|Colombo (SSC)
|Pakistan vs Netherlands
|11:00 AM
|Feb 7
|2
|Group C
|Kolkata (Eden Gardens)
|West Indies vs Scotland
|3:00 PM
|Feb 7
|3
|Group A
|Mumbai (Wankhede)
|India vs USA
|7:00 PM
|Feb 8
|4
|Group D
|Chennai
|New Zealand vs Afghanistan
|11:00 AM
|Feb 8
|5
|Group C
|Mumbai
|England vs Nepal
|3:00 PM
|Feb 8
|6
|Group B
|Colombo (RPS)
|Sri Lanka vs Ireland
|7:00 PM
|Feb 9
|7
|Group C
|Kolkata
|Scotland vs Italy
|11:00 AM
|Feb 9
|8
|Group B
|Colombo (SSC)
|Zimbabwe vs Oman
|3:00 PM
|Feb 9
|9
|Group D
|Ahmedabad
|South Africa vs Canada
|7:00 PM
|Feb 10
|10
|Group A
|Delhi
|Netherlands vs Namibia
|11:00 AM
|Feb 10
|11
|Group D
|Chennai
|New Zealand vs UAE
|3:00 PM
|Feb 10
|12
|Group A
|Colombo (SSC)
|Pakistan vs USA
|7:00 PM
|Feb 11
|13
|Group D
|Ahmedabad
|South Africa vs Afghanistan
|11:00 AM
|Feb 11
|14
|Group B
|Colombo (RPS)
|Australia vs Ireland
|3:00 PM
|Feb 11
|15
|Group C
|Mumbai
|England vs West Indies
|7:00 PM
|Feb 12
|16
|Group B
|Pallekele
|Sri Lanka vs Oman
|11:00 AM
|Feb 12
|17
|Group C
|Mumbai
|Nepal vs Italy
|3:00 PM
|Feb 12
|18
|Group A
|Delhi
|India vs Namibia
|7:00 PM
|Feb 13
|19
|Group B
|Colombo (RPS)
|Australia vs Zimbabwe
|11:00 AM
|Feb 13
|20
|Group D
|Delhi
|Canada vs UAE
|3:00 PM
|Feb 13
|21
|Group A
|Chennai
|USA vs Netherlands
|7:00 PM
|Feb 14
|22
|Group B
|Colombo (SSC)
|Ireland vs Oman
|11:00 AM
|Feb 14
|23
|Group C
|Kolkata
|England vs Scotland
|3:00 PM
|Feb 14
|24
|Group D
|Ahmedabad
|New Zealand vs South Africa
|7:00 PM
|Feb 15
|25
|Group C
|Mumbai
|West Indies vs Nepal
|11:00 AM
|Feb 15
|26
|Group A
|Chennai
|USA vs Namibia
|3:00 PM
|Feb 15
|27
|Group A
|Colombo (RPS)
|India vs Pakistan
|7:00 PM
|Feb 16
|28
|Group D
|Delhi
|Afghanistan vs UAE
|11:00 AM
|Feb 16
|29
|Group C
|Kolkata
|England vs Italy
|3:00 PM
|Feb 16
|30
|Group B
|Pallekele
|Australia vs Sri Lanka
|7:00 PM
|Feb 17
|31
|Group D
|Chennai
|New Zealand vs Canada
|11:00 AM
|Feb 17
|32
|Group B
|Pallekele
|Ireland vs Zimbabwe
|3:00 PM
|Feb 17
|33
|Group C
|Mumbai
|Scotland vs Nepal
|7:00 PM
|Feb 18
|34
|Group D
|Delhi
|South Africa vs UAE
|11:00 AM
|Feb 18
|35
|Group A
|Colombo (SSC)
|Pakistan vs Namibia
|3:00 PM
|Feb 18
|36
|Group A
|Ahmedabad
|India vs Netherlands
|7:00 PM
|Feb 19
|37
|Group C
|Kolkata
|West Indies vs Italy
|11:00 AM
|Feb 19
|38
|Group B
|Colombo (RPS)
|Sri Lanka vs Zimbabwe
|3:00 PM
|Feb 19
|39
|Group D
|Chennai
|Afghanistan vs Canada
|7:00 PM
|Feb 20
|40
|Group B
|Pallekele
|Australia vs Oman
|7:00 PM
|Feb 21
|41
|Super 8 (Group 2)
|Colombo (RPS)
|Y2 vs Y3
|7:00 PM
|Feb 22
|42
|Super 8 (Group 2)
|Pallekele
|Y1 vs Y4
|3:00 PM
|Feb 22
|43
|Super 8 (Group 1)
|Ahmedabad
|X1 vs X4
|7:00 PM
|Feb 23
|44
|Super 8 (Group 1)
|Mumbai
|X2 vs X3
|7:00 PM
|Feb 24
|45
|Super 8 (Group 2)
|Pallekele
|Y1 vs Y3
|7:00 PM
|Feb 25
|46
|Super 8 (Group 2)
|Colombo (RPS)
|Y2 vs Y4
|7:00 PM
|Feb 26
|47
|Super 8 (Group 1)
|Ahmedabad
|X3 vs X4
|3:00 PM
|Feb 26
|48
|Super 8 (Group 1)
|Chennai
|X1 vs X2
|7:00 PM
|Feb 27
|49
|Super 8 (Group 2)
|Colombo (RPS)
|Y1 vs Y2
|7:00 PM
|Feb 28
|50
|Super 8 (Group 2)
|Pallekele
|Y3 vs Y4
|7:00 PM
|Mar 1
|51
|Super 8 (Group 1)
|Delhi
|X2 vs X4
|3:00 PM
|Mar 1
|52
|Super 8 (Group 1)
|Kolkata
|X1 vs X3
|7:00 PM
|Mar 4
|SF1
|Semi-final
|TBC
|TBC vs TBC
|7:00 PM
|Mar 5
|SF2
|Semi-final
|Mumbai
|TBC vs TBC
|7:00 PM
|Mar 8
|Final
|Final
|TBC
|TBC vs TBC
|7:00 PM
First Published: Jan 25 2026 | 9:19 AM IST