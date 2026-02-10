T20 World Cup: Seifert, Allen set world record with 175-run partnership
Seifert and Allen surpass Hales and Buttler's record of an unbeaten 170-run stand set back in 2022.
Shashwat Nishant New Delhi
Associate Sponsors
Co-sponsor
Seifert and Allen surpass Hales and Buttler's record of an unbeaten 170-run stand set back in 2022.
|Highest partnerships in T20 World Cups
|Partners
|Runs
|Wickets
|Team
|Opposition
|Ground
|Match Date
|TL Seifert, FH Allen
|175*
|1st
|New Zealand
|UAE
|Chennai
|10/02/26
|AD Hales, JC Buttler
|170*
|1st
|England
|India
|Adelaide
|10/11/22
|RR Rossouw, Q de Kock
|168
|2nd
|South Africa
|Bangladesh
|Sydney
|27/10/22
|KC Sangakkara, DPMD Jayawardene
|166
|2nd
|Sri Lanka
|West Indies
|Bridgetown
|07/05/10
|Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran
|154
|1st
|Afghanistan
|Uganda
|Providence
|03/06/24
|Mohammad Rizwan, Babar Azam
|152*
|1st
|Pakistan
|India
|Dubai (DICS)
|24/10/21
|EJG Morgan, AD Hales
|152
|3rd
|England
|Sri Lanka
|Chattogram
|27/03/14
|DS Smith, CH Gayle
|145
|1st
|West Indies
|South Africa
|Johannesburg
|11/09/07
|DPMD Jayawardene, TM Dilshan
|145
|2nd
|Sri Lanka
|England
|Chattogram
|27/03/14
|Salman Butt, Kamran Akmal
|142
|1st
|Pakistan
|Bangladesh
|Gros Islet
|01/05/10
|RG Sharma, KL Rahul
|140
|1st
|India
|Afghanistan
|Abu Dhabi
|03/11/21
First Published: Feb 10 2026 | 6:24 PM IST