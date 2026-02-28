Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Cricket / News / 1934 to 2026: Check full list of Ranji Trophy winners and runners-up

1934 to 2026: Check full list of Ranji Trophy winners and runners-up

Jammu and Kashmir beat Karnataka on the first-innings basis to become the Ranji Trophy 2025-26 season champions

Ranji Trophy full list of winners
Ranji Trophy full list of winners
Aditya Kaushik New Delhi
4 min read Last Updated : Feb 28 2026 | 2:42 PM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source
In a historic moment on Saturday, February 28, Jammu and Kashmir beat Karnataka in the final of the Ranji Trophy 2025-26 season to become Ranji Trophy champions for the first time in their history.
 
Jammu and Kashmir is now the 20th team to win India’s marquee domestic first-class tournament. Mumbai, with 42 titles, still leads the list of teams with the most title wins, followed by Karnataka in second spot with eight titles and Delhi in third place with seven titles. 
 
Madhya Pradesh and Baroda, with five titles each, are joint fourth on the list.

Full list of Ranji Trophy winners and runners-up

Ranji Trophy full list of winners (1934-2026)
Season Winner Runner-up Winning Captain
2025–26 Jammu and Kashmir Karnataka Paras Dogra
2024–25 Vidarbha Kerala Akshay Wadkar
2023–24 Mumbai Vidarbha Ajinkya Rahane
2022–23 Saurashtra Bengal Jaydev Unadkat
2021–22 Madhya Pradesh Mumbai Aditya Shrivastava
2019–20 Saurashtra Bengal Jaydev Unadkat
2018–19 Vidarbha Saurashtra Faiz Fazal
2017–18 Vidarbha Delhi Faiz Fazal
2016–17 Gujarat Mumbai Parthiv Patel
2015–16 Mumbai Saurashtra Aditya Tare
2014–15 Karnataka Tamil Nadu Vinay Kumar
2013–14 Karnataka Maharashtra Vinay Kumar
2012–13 Mumbai Saurashtra Ajit Agarkar
2011–12 Rajasthan Tamil Nadu Hrishikesh Kanitkar
2010–11 Rajasthan Baroda Hrishikesh Kanitkar
2009–10 Mumbai Karnataka Wasim Jaffer
2008–09 Mumbai Uttar Pradesh Wasim Jaffer
2007–08 Delhi Uttar Pradesh Gautam Gambhir
2006–07 Mumbai Bengal Amol Muzumdar
2005–06 Uttar Pradesh Bengal Mohammad Kaif
2004–05 Railways Punjab Sanjay Bangar
2003–04 Mumbai Tamil Nadu Sairaj Bahutule
2002–03 Mumbai Tamil Nadu Paras Mhambrey
2001–02 Railways Baroda Abhay Sharma
2000–01 Baroda Railways Jacob Martin
1999–00 Mumbai Hyderabad Sameer Dighe
1998–99 Karnataka Madhya Pradesh Sunil Joshi
1997–98 Karnataka Uttar Pradesh Rahul Dravid
1996–97 Mumbai Delhi Sanjay Manjrekar
1995–96 Karnataka Tamil Nadu Anil Kumble
1994–95 Bombay Punjab Sachin Tendulkar
1993–94 Bombay Bengal Ravi Shastri
1992–93 Punjab Maharashtra Gursharan Singh
1991–92 Delhi Tamil Nadu Ajay Sharma
1990–91 Haryana Bombay Kapil Dev
1989–90 Bengal Delhi Sambaran Banerjee
1988–89 Delhi Bengal Madan Lal
1987–88 Tamil Nadu Railways Krishnamachari Srikkanth
1986–87 Hyderabad Delhi M. V. Narasimha Rao
1985–86 Delhi Haryana Madan Lal
1984–85 Bombay Delhi Sunil Gavaskar
1983–84 Bombay Delhi Sunil Gavaskar
1982–83 Karnataka Bombay Brijesh Patel
1981–82 Delhi Karnataka Mohinder Amarnath
1980–81 Bombay Delhi Eknath Solkar
1979–80 Delhi Bombay Bishan Singh Bedi
1978–79 Delhi Karnataka Bishan Singh Bedi
1977–78 Karnataka Uttar Pradesh E. A. S. Prasanna
1976–77 Bombay Delhi Sunil Gavaskar
1975–76 Bombay Bihar Ashok Mankad
1974–75 Bombay Karnataka Ashok Mankad
1973–74 Karnataka Rajasthan E. A. S. Prasanna
1972–73 Bombay Tamil Nadu Ajit Wadekar
1971–72 Bombay Bengal Ajit Wadekar
1970–71 Bombay Maharashtra Sudhir Naik
1969–70 Bombay Rajasthan Ajit Wadekar
1968–69 Bombay Bengal Ajit Wadekar
1967–68 Bombay Madras Manohar Hardikar
1966–67 Bombay Rajasthan Manohar Hardikar
1965–66 Bombay Rajasthan Bapu Nadkarni
1964–65 Bombay Hyderabad Bapu Nadkarni
1963–64 Bombay Rajasthan Bapu Nadkarni
1962–63 Bombay Rajasthan Polly Umrigar
1961–62 Bombay Rajasthan Madhav Apte
1960–61 Bombay Rajasthan Polly Umrigar
1959–60 Bombay Mysore Polly Umrigar
1958–59 Bombay Bengal Madhav Apte
1957–58 Baroda Services Datta Gaekwad
1956–57 Bombay Services Madhav Mantri
1955–56 Bombay Bengal Madhav Mantri
1954–55 Madras Holkar Balu Alaganan
1953–54 Bombay Holkar Ranga Sohoni
1952–53 Holkar Bengal C. K. Nayudu
1951–52 Bombay Holkar Madhav Mantri
1950–51 Holkar Gujarat C. K. Nayudu
1949–50 Baroda Holkar Raosaheb Nimbalkar
1948–49 Bombay Baroda K. C. Ibrahim
1947–48 Holkar Bombay C. K. Nayudu
1946–47 Baroda Holkar Raosaheb Nimbalkar
1945–46 Holkar Baroda C. K. Nayudu
1944–45 Bombay Holkar Vijay Merchant
1943–44 Western India Bengal Herbert Barritt
1942–43 Baroda Hyderabad W. Ghorpade
1941–42 Bombay Mysore Vijay Merchant
1940–41 Maharashtra Madras D. B. Deodhar
1939–40 Maharashtra United Provinces D. B. Deodhar
1938–39 Bengal Southern Punjab Tom Longfield
1937–38 Hyderabad Nawanagar S. M. Hussain
1936–37 Bengal Bengal Albert Wensley
1935–36 Bombay Madras Hormasji Vajifdar
1934–35 Bombay Northern India L. P. Jai
 
Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stalwarts shower praise as Auqib Nabi tops Ranji Trophy 2026 wickets list

Ranji Trophy Final: Nabi's triple blow puts J&K on top, Mayank hits ton

Just momentary heat, says J&K skipper Dogra on spat with Karnataka's Aneesh

Afghanistan cricket appoint Richard Pybus as head coach ahead of SL series

ICC Women's T20 World Cup 2026 full schedule, groups, venue and streaming

Topics :Ranji Trophy finalRanji TrophyCricket NewsDomestic cricket

First Published: Feb 28 2026 | 2:42 PM IST

Explore News

Next Story