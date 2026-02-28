1934 to 2026: Check full list of Ranji Trophy winners and runners-up
Jammu and Kashmir beat Karnataka on the first-innings basis to become the Ranji Trophy 2025-26 season champions
Aditya Kaushik
|Ranji Trophy full list of winners (1934-2026)
|Season
|Winner
|Runner-up
|Winning Captain
|2025–26
|Jammu and Kashmir
|Karnataka
|Paras Dogra
|2024–25
|Vidarbha
|Kerala
|Akshay Wadkar
|2023–24
|Mumbai
|Vidarbha
|Ajinkya Rahane
|2022–23
|Saurashtra
|Bengal
|Jaydev Unadkat
|2021–22
|Madhya Pradesh
|Mumbai
|Aditya Shrivastava
|2019–20
|Saurashtra
|Bengal
|Jaydev Unadkat
|2018–19
|Vidarbha
|Saurashtra
|Faiz Fazal
|2017–18
|Vidarbha
|Delhi
|Faiz Fazal
|2016–17
|Gujarat
|Mumbai
|Parthiv Patel
|2015–16
|Mumbai
|Saurashtra
|Aditya Tare
|2014–15
|Karnataka
|Tamil Nadu
|Vinay Kumar
|2013–14
|Karnataka
|Maharashtra
|Vinay Kumar
|2012–13
|Mumbai
|Saurashtra
|Ajit Agarkar
|2011–12
|Rajasthan
|Tamil Nadu
|Hrishikesh Kanitkar
|2010–11
|Rajasthan
|Baroda
|Hrishikesh Kanitkar
|2009–10
|Mumbai
|Karnataka
|Wasim Jaffer
|2008–09
|Mumbai
|Uttar Pradesh
|Wasim Jaffer
|2007–08
|Delhi
|Uttar Pradesh
|Gautam Gambhir
|2006–07
|Mumbai
|Bengal
|Amol Muzumdar
|2005–06
|Uttar Pradesh
|Bengal
|Mohammad Kaif
|2004–05
|Railways
|Punjab
|Sanjay Bangar
|2003–04
|Mumbai
|Tamil Nadu
|Sairaj Bahutule
|2002–03
|Mumbai
|Tamil Nadu
|Paras Mhambrey
|2001–02
|Railways
|Baroda
|Abhay Sharma
|2000–01
|Baroda
|Railways
|Jacob Martin
|1999–00
|Mumbai
|Hyderabad
|Sameer Dighe
|1998–99
|Karnataka
|Madhya Pradesh
|Sunil Joshi
|1997–98
|Karnataka
|Uttar Pradesh
|Rahul Dravid
|1996–97
|Mumbai
|Delhi
|Sanjay Manjrekar
|1995–96
|Karnataka
|Tamil Nadu
|Anil Kumble
|1994–95
|Bombay
|Punjab
|Sachin Tendulkar
|1993–94
|Bombay
|Bengal
|Ravi Shastri
|1992–93
|Punjab
|Maharashtra
|Gursharan Singh
|1991–92
|Delhi
|Tamil Nadu
|Ajay Sharma
|1990–91
|Haryana
|Bombay
|Kapil Dev
|1989–90
|Bengal
|Delhi
|Sambaran Banerjee
|1988–89
|Delhi
|Bengal
|Madan Lal
|1987–88
|Tamil Nadu
|Railways
|Krishnamachari Srikkanth
|1986–87
|Hyderabad
|Delhi
|M. V. Narasimha Rao
|1985–86
|Delhi
|Haryana
|Madan Lal
|1984–85
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1983–84
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1982–83
|Karnataka
|Bombay
|Brijesh Patel
|1981–82
|Delhi
|Karnataka
|Mohinder Amarnath
|1980–81
|Bombay
|Delhi
|Eknath Solkar
|1979–80
|Delhi
|Bombay
|Bishan Singh Bedi
|1978–79
|Delhi
|Karnataka
|Bishan Singh Bedi
|1977–78
|Karnataka
|Uttar Pradesh
|E. A. S. Prasanna
|1976–77
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1975–76
|Bombay
|Bihar
|Ashok Mankad
|1974–75
|Bombay
|Karnataka
|Ashok Mankad
|1973–74
|Karnataka
|Rajasthan
|E. A. S. Prasanna
|1972–73
|Bombay
|Tamil Nadu
|Ajit Wadekar
|1971–72
|Bombay
|Bengal
|Ajit Wadekar
|1970–71
|Bombay
|Maharashtra
|Sudhir Naik
|1969–70
|Bombay
|Rajasthan
|Ajit Wadekar
|1968–69
|Bombay
|Bengal
|Ajit Wadekar
|1967–68
|Bombay
|Madras
|Manohar Hardikar
|1966–67
|Bombay
|Rajasthan
|Manohar Hardikar
|1965–66
|Bombay
|Rajasthan
|Bapu Nadkarni
|1964–65
|Bombay
|Hyderabad
|Bapu Nadkarni
|1963–64
|Bombay
|Rajasthan
|Bapu Nadkarni
|1962–63
|Bombay
|Rajasthan
|Polly Umrigar
|1961–62
|Bombay
|Rajasthan
|Madhav Apte
|1960–61
|Bombay
|Rajasthan
|Polly Umrigar
|1959–60
|Bombay
|Mysore
|Polly Umrigar
|1958–59
|Bombay
|Bengal
|Madhav Apte
|1957–58
|Baroda
|Services
|Datta Gaekwad
|1956–57
|Bombay
|Services
|Madhav Mantri
|1955–56
|Bombay
|Bengal
|Madhav Mantri
|1954–55
|Madras
|Holkar
|Balu Alaganan
|1953–54
|Bombay
|Holkar
|Ranga Sohoni
|1952–53
|Holkar
|Bengal
|C. K. Nayudu
|1951–52
|Bombay
|Holkar
|Madhav Mantri
|1950–51
|Holkar
|Gujarat
|C. K. Nayudu
|1949–50
|Baroda
|Holkar
|Raosaheb Nimbalkar
|1948–49
|Bombay
|Baroda
|K. C. Ibrahim
|1947–48
|Holkar
|Bombay
|C. K. Nayudu
|1946–47
|Baroda
|Holkar
|Raosaheb Nimbalkar
|1945–46
|Holkar
|Baroda
|C. K. Nayudu
|1944–45
|Bombay
|Holkar
|Vijay Merchant
|1943–44
|Western India
|Bengal
|Herbert Barritt
|1942–43
|Baroda
|Hyderabad
|W. Ghorpade
|1941–42
|Bombay
|Mysore
|Vijay Merchant
|1940–41
|Maharashtra
|Madras
|D. B. Deodhar
|1939–40
|Maharashtra
|United Provinces
|D. B. Deodhar
|1938–39
|Bengal
|Southern Punjab
|Tom Longfield
|1937–38
|Hyderabad
|Nawanagar
|S. M. Hussain
|1936–37
|Bengal
|Bengal
|Albert Wensley
|1935–36
|Bombay
|Madras
|Hormasji Vajifdar
|1934–35
|Bombay
|Northern India
|L. P. Jai
First Published: Feb 28 2026 | 2:42 PM IST