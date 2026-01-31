IND vs NZ: Ishan Kishan hits maiden T20I ton in Thiruvananthapuram
Ishan's 42-ball century vs New Zealand is now the fifth fastest T20I century for India
Aditya Kaushik New Delhi
Associate Sponsors
Co-sponsor
Ishan's 42-ball century vs New Zealand is now the fifth fastest T20I century for India
|Player
|Balls Faced
|Opponent
|Venue
|Year
|Rohit Sharma
|35
|Sri Lanka
|Indore
|2017
|Abhishek Sharma
|37
|England
|Mumbai
|2025
|Sanju Samson
|40
|Bangladesh
|Hyderabad
|2024
|Tilak Varma
|41
|South Africa
|Johannesburg
|2024
|Ishan Kishan
|42
|New Zealand
|Thiruvananthapuram
|2026
|Suryakumar Yadav
|45
|Sri Lanka
|Rajkot
|2023
|KL Rahul
|46
|West Indies
|Lauderhill
|2016
|Abhishek Sharma
|46
|Zimbabwe
|Harare
|2024
|Sanju Samson
|47
|South Africa
|Durban
|2024
|Suryakumar Yadav
|48
|England
|Nottingham
|2022
|Suryakumar Yadav
|49
|New Zealand
|Mount Maunganui
|2022
|Sanju Samson
|51
|South Africa
|Johannesburg
|2024
|Tilak Varma
|51
|South Africa
|Centurion
|2024
First Published: Jan 31 2026 | 8:28 PM IST