India vs South Africa LIVE SCORE, 1st Test Day 2: Proteas stage dramatic comeback;IND 138-4 at Lunch

At lunch, India still trailed South Africa by 21 runs, and on a pitch offering increasing assistance to bowlers, even a small lead could prove decisive.

Anish Kumar
India vs South Africa 1st Test Day 2

Nov 15 2025 | 11:45 AM IST
11:34 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 138-4 at Lunch Break

India edge forward to 138/4, working a couple of singles off Simon Harmer, who continues to be dangerous but erratic in this spell. The off-spinner is still getting sharp turn and the occasional puff of dust, but his control has dipped compared to his early overs.
 
Ravindra Jadeja had a nervous moment when Harmer drifted one in and beat the inside edge, prompting a loud LBW shout, but it was comfortably sliding down leg. Jadeja later cut a short and wide ball to sweeper cover for a single to move to 11 off 15.
 
Dhruv Jurel, settling in calmly, clipped a short ball behind square for another run and is now 5 off 4.
 
India 138/4 at Lunch break. The partnership trying to steady things after a flurry of wickets.

 

11:33 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: Corbin gets Pant

South Africa hit back again as Corbin Bosch removes the dangerous Rishabh Pant, leaving India 136/4. Bosch returned to the attack and struck immediately with a short ball that cramped Pant for room. The left-hander tried to pull but only managed to glove it straight to keeper Verreynne. Pant departs for 27 off 24 after an entertaining knock.
 
Ravindra Jadeja, meanwhile, quietly reached a remarkable milestone during the over — joining the elite club of players with 4000 Test runs and 300 wickets. He is only the fourth man to do so, after Ian Botham, Kapil Dev and Daniel Vettori, and the second-fastest to the mark.
 
New batter Dhruv Jurel wasted no time settling in. After Jadeja glanced one fine for a single, Jurel punished a short ball with a crisp pull through midwicket for four, showing confidence straight away. He ends the over on 4 off 2, while Jadeja is 10 off 11.
 
India now 136/4, the game tilting back and forth as wickets continue to fall at regular intervals.

11:32 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 131-3 after 43 overs

ndia keep the scoreboard moving with a steady over against Simon Harmer, adding five more to reach 131/3. After a flurry of big hits in the previous overs, Pant and Jadeja shifted gears here, working the ball into gaps and rotating the strike calmly.
 
Jadeja swept the first ball to deep backward square and later steered one to cover before tucking another behind square, moving to 9 off 8. Pant picked up a couple of singles of his own, hanging back to work Harmer through midwicket and then easing one down to long-on as the off-spinner searched for control.
 
Harmer finished the over with a dipping delivery on off stump that Pant defended solidly. The partnership continues to look settled, with Pant on 27 off 23 and India progressing smoothly at 131/3.

11:32 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 126-3 after 42 overs

Rishabh Pant goes into full counterattack mode as India surge to 126/3. Keshav Maharaj switched to over the wicket, and Pant immediately took advantage of the new angle with a devastating over.
 
Pant stepped out to a fuller ball and launched it deep into the long-on stands for a towering six, showing zero interest in playing for turn. He followed it up by attempting the reverse-sweep twice — miscued the first, but nailed the second to send it racing to the boundary. With LBW largely out of play from this angle, Pant is playing the percentages and dictating terms.
 
Jadeja added a single earlier in the over and is on 6 off 5, while Pant climbs to 25 off 20, turning the pressure firmly back on South Africa.
 
India now 126/3, and Pant is in full flow.

11:14 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 115-3 after 41 overs

India move to 115/3 as Ravindra Jadeja counters the sharp turn with positive intent against Simon Harmer. After Rishabh Pant nudged a single to start the over, Jadeja took on the off-spinner with a crisp hard sweep for four through square leg, showing aggression on a pitch that’s getting increasingly unpredictable.
 
Harmer continued to extract big turn, slowing it up and beating Jadeja’s outside edge once, but the left-hander responded with soft hands and calm defence.
 
There was a brief scare when Jadeja gloved a ball down the leg side and Pant initially jogged through before realising the run was tight — he had to dive full stretch at the striker’s end, but he made it in safely.
 
Pant sits on 15 off 15, Jadeja is 5 off 4, and India continue to rebuild amid testing spin.

11:13 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: Maharaj gets KL Rahul

A big moment in the session as KL Rahul falls for 39 off 119, with Keshav Maharaj finally breaking through to leave India 109/3. After a steady, composed innings, Rahul was undone by sharp turn from a length — the ball caught the outside edge and Aiden Markram took a brilliant low catch at slip. Rahul waited for confirmation, but replays showed it was clean.
 
Rishabh Pant added a couple of singles earlier in the over, moving to 14 off 12, before Ravindra Jadeja walked in at No.4. Jadeja defended the final ball of the over, lunging forward and hiding the bat behind the pad as it rolled safely to slip.
 
India slip from a strong position as Maharaj’s persistence finally pays off. The pitch is starting to misbehave again, and South Africa sense an opening.

11:08 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 107-2 after 39 overs

Simon Harmer continues to cause all sorts of problems from the more responsive end, but India push ahead to 107/2. The South African off-spinner extracted sharp turn and spiteful bounce throughout the over, repeatedly threatening Rishabh Pant’s outside edge.
 
Pant survived a couple of beauties — one dipping and turning past the forward defence, another exploding off a length — but he managed to work a single past short leg. KL Rahul added another with a controlled cut to deep point, moving to 38 off 115 balls, while Pant is now 13 off 11.
 
With the pitch showing uneven bounce again, Harmer’s spell has suddenly made batting look treacherous.

11:07 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 105-2 after 38 overs

A burst of Rishabh Pant brilliance has lifted India to 105/2 as the left-hander counterattacks Keshav Maharaj in style.
 
Pant survived a sharp, fast edge that flew past Markram at slip, and he responded in trademark fashion — stepping out next ball to launch Maharaj for a massive six over mid-off. Before that, he had punched a thick edge for four, and he added a single through square leg to move quickly to 12 off 6 balls.
 
KL Rahul, meanwhile, continues to anchor the innings with calm assurance, adding two singles in the over and defending the last ball solidly. He is now 37 off 114.
 
A reminder of Pant’s impact: he now sits atop the list for most sixes by an Indian in Test cricket with 91, ahead of Virender Sehwag (90) and Rohit Sharma (88).

11:06 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 93-2 after 37 overs

Plenty happening in Simon Harmer’s over as India move to 93/2. The off-spinner is getting big turn from this end, and one delivery even kicked up a puff of dust before racing away for four byes. Rahul was beaten completely and the keeper had no chance as the ball spun sharply down the leg side.
 
Rahul, though, kept his composure. He clipped a couple of singles into the leg side and then punched one to deep point to move to 36 off 112 balls. The field has now been tightened with a slip, short leg and a leg-slip in place.
 
Rishabh Pant got off the mark with a push through covers and is 1 off 2. Harmer’s spell continues to test both batters with sharp, unpredictable turn.

11:05 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 86-2 after 36 overs

KL Rahul breaks free with a beautifully timed six down the ground as India move to 86/2. After a string of well-defended deliveries, Rahul danced down the track to Keshav Maharaj, got right to the pitch, and whipped the tossed-up ball over mid-on with control and confidence.
 
Maharaj kept things tight through the rest of the over, but Rahul finished it with a firm drive to sweeper cover for a single. He moves to 34 off 107 balls, looking increasingly assured at the crease.
 
Rishabh Pant remains on 0 (1) at the other end as India look to rebuild following Washington Sundar’s dismissal and Shubman Gill’s retirement hurt.

11:05 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: Sundar falls; Gill retired hurt

Breakthrough for South Africa as Simon Harmer strikes immediately after drinks. Washington Sundar is gone for 29 off 82, edging a sharp-turning delivery to Aiden Markram at slip. Harmer produced two outstanding balls to start his spell — the first beat Washington’s outside edge, the second found it.
 
Shubman Gill walked in next but lasted only a few deliveries before trouble struck. After sweeping Harmer for a boundary, Gill grabbed his neck in pain and called for the physio. He looked visibly stiff and walked off without moving his neck, retiring hurt on 4.
 
Rishabh Pant, greeted by a loud cheer on his return from injury, has now joined KL Rahul at the crease. Pant defended the final ball of the over as India move to 79/2. Rahul remains steady on 27 off 101.
 
Momentum has shifted slightly — India lose a wicket and Gill retires hurt right after a solid first hour.

11:04 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 75-1 after 34 overs

Washington Sundar launches Maharaj for six as India progress to 75/1
 
Washington Sundar continued to grow in confidence on the opening session of Day Two, lifting Keshav Maharaj for a clean six as India moved to 75 for 1 in Kolkata.
 
Facing the left-arm spinner’s 34th over, Washington advanced down the track to a tossed-up delivery outside off and lofted it effortlessly over wide long-off for the first six of the innings. The shot underlined his increasing authority at the crease, having earlier dealt with Maharaj’s drift and flight with solid front-foot defence.
 
Washington added a single off the final delivery, turning one off the inner edge towards short leg. He moved to 29 off 80 balls, complementing KL Rahul’s patient 27 off 101 deliveries at the other end.
 
Maharaj, who has bowled with control but without breakthroughs, now has figures of 12-1-34-0. India remain well placed at 75 for 1 as the second-wicket stand continues to hold firm.

10:31 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 68-1 after 33 overs

Over Summary: 0 0 0 0 0 0 ; India 68-1 after 33 overs; KL Rahul 27(101); Washington Sundar 22(74); Corbin Bosch 5-4-1-0
 
Corbin Bosch continues and bowls a maiden over to KL Rahul
 

10:25 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 68-1 after 32 overs

Washington Sundar grows in confidence, moves to 22 as India reach 68/1
 
Washington Sundar continued to build on his steady start, collecting six runs off Keshav Maharaj’s 32nd over as India moved to 68 for 1 at Eden Gardens.
 
Washington began the over with a controlled late cut for two, adjusting smartly to extra bounce from a length outside off. He then negotiated a series of flighted deliveries with assured footwork before finally nailing the sweep shot off the last ball. Maharaj floated one full outside off at 81.9kph, and Washington got low to fetch it from outside the line, sending an uppish sweep well wide of midwicket for four.
 
Earlier in the over, he attempted a premeditated sweep but missed as the dipping ball slid under the bat. However, the successful boundary at the end underlined his growing confidence.
 
Washington moves to 22 off 74 balls, while KL Rahul is on 27 off 95. India continue to progress steadily at 68 for 1, with the second-wicket stand looking increasingly composed.

10:20 AM

1st Test Day 2 | IND vs SA LIVE SCORE: India 62-1 after 31 overs

 
 
Over Summary: 0 0 0 0 0 0 ; India 62-1 after 30 overs; KL Rahul 27(95); Washington Sundar 16(68); Corbin Bosch 4-3-1-0
 
Corbin Bosch [3.0-2-1-0] is back into the attack and bowls a maiden over to KL Rahul
Nov 15 2025 | 9:25 AM IST

