Bank holidays in March 2026: Full list of March 2026 closures across states

As per the RBI holiday calendar, banks in India will observe a number of public and regional holidays in March 2026. These holidays differ from state to state and are not consistent nationwide

Bank holidays in March 2026
Bank holidays in March 2026. Image: Bloomberg
Sonika Nitin Nimje New Delhi
3 min read Last Updated : Feb 26 2026 | 3:38 PM IST
According to the RBI holiday calendar, banks across India will observe a number of public and regional holidays in March 2026. These holidays differ from state to state and are not consistent across the country.
 
This means that while banks in some states will operate normally on some dates, they will remain closed in others. In March 2026, the RBI calendar is packed with bank holidays, with major festivals being Holi and Eid-Ul-Fitr (End of Ramzan).

Bank holidays in March 2026

·        March 02: Holika Dahan,
 
Banks will be shut in Kanpur and Lucknow.
 
·        March 03: Holi (Second Day) / Dol Jatra / Dhulandi / Holika Dahan
 
Banks will be shut in Belapur, Bhopal, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna, Ranchi, and Vijayawada.
 
·        March 04: Holi / Holi 2nd Day – Dhuleti / Yaosang 2nd Day
 
Banks will remain closed in Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Imphal, Itanagar, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Raipur, Ranchi, Shillong, and Shimla.
 
·        March 13: Chapchar Kut
 
Banks will remain shut in Aizawl and Jammu.
 
·        March 17: Shab-I-Qadr
 
Banks will be closed in Imphal, Jammu, and Srinagar.
 
·        March 19: Gudhi Padwa / Ugadi Festival / Telugu New Year’s Day / Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) / 1st Navratra
 
Banks will be shut in Belapur, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Nagpur, Panaji, Srinagar, Hyderabad, Imphal, Jammu, and Vijayawada.
 
·        March 20: Eid-Ul-Fitr (Ramzan) / Jumat-ul-Vida
 
Banks will be shut in Agartala, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, and Vijayawada.
 
·        March 21: Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1) / Khutub-E-Ramzan / Sarhul
 
Banks will be closed in Bhopal, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, and Ranchi.
 
·        March 26: Shree Ram Navami
 
Banks will remain shut in Ahmedabad, Bhopal, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Bhubaneswar, Belapur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Ranchi, and Shimla.
 
·        March 27: Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
 
Banks will be closed in Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ahmedabad, Bhopal, Dehradun, Jaipur, Patna, Ranchi, and Gangtok.
 
·        March 31: Mahavir Janmakalyanak / Mahavir Jayanti
 
Banks will be closed in New Delhi, Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi, and Vijayawada.

Online services during the March bank holidays 2026

Customers can still use ATMs, UPI, mobile banking, and net banking to access services during bank holidays. Nevertheless, the Negotiable Instruments Act's over-the-counter services, such as cheque clearing, will not be accessible.
First Published: Feb 26 2026 | 3:38 PM IST

