Home / Markets / Capital Market News / 360 ONE WAM consolidated net profit rises 18.38% in the December 2025 quarter

360 ONE WAM consolidated net profit rises 18.38% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 4:16 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 51.47% to Rs 1181.48 crore

Net profit of 360 ONE WAM rose 18.38% to Rs 327.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 276.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 51.47% to Rs 1181.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 780.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1181.48780.00 51 OPM %61.4056.90 -PBDT467.93375.97 24 PBT427.05358.80 19 NP327.28276.47 18

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

E2E Networks reports standalone net loss of Rs 5.70 crore in the December 2025 quarter

NELCO reports consolidated net loss of Rs 1.19 crore in the December 2025 quarter

Moongipa Capital Finance standalone net profit declines 37.14% in the December 2025 quarter

Yatra Online shifts registered office to New Delhi

BHEL commences supply of semi-high speed traction transformers for Vande Bharat Sleeper Trains

First Published: Jan 15 2026 | 4:16 PM IST

Explore News

Next Story