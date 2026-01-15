Home / Markets / Capital Market News / NELCO reports consolidated net loss of Rs 1.19 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 15 2026 | 4:16 PM IST
Sales decline 3.00% to Rs 78.30 crore

Net loss of NELCO reported to Rs 1.19 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 4.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.00% to Rs 78.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.3080.72 -3 OPM %9.9915.09 -PBDT7.1012.24 -42 PBT2.086.98 -70 NP-1.194.95 PL

First Published: Jan 15 2026 | 4:16 PM IST

