Moongipa Capital Finance standalone net profit declines 37.14% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 15 2026 | 3:17 PM IST
Sales decline 26.70% to Rs 1.62 crore

Net profit of Moongipa Capital Finance declined 37.14% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.70% to Rs 1.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.622.21 -27 OPM %25.3116.74 -PBDT0.450.44 2 PBT0.430.43 0 NP0.220.35 -37

First Published: Jan 15 2026 | 3:16 PM IST

