Abbott India standalone net profit rises 4.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 4:04 PM IST
Sales rise 6.80% to Rs 1724.04 crore

Net profit of Abbott India rose 4.21% to Rs 375.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 360.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.80% to Rs 1724.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1614.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1724.041614.28 7 OPM %26.8827.01 -PBDT527.75505.58 4 PBT508.98487.59 4 NP375.96360.78 4

First Published: Feb 12 2026 | 4:04 PM IST

