Adani Green Energy (UP) standalone net profit declines 32.80% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.91% to Rs 70.32 croreNet profit of Adani Green Energy (UP) declined 32.80% to Rs 23.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.91% to Rs 70.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 67.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales70.3267.03 5 OPM %89.6279.40 -PBDT46.1061.20 -25 PBT31.3946.48 -32 NP23.2934.66 -33
