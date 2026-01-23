Home / Markets / Capital Market News / Adani Green Energy (UP) standalone net profit declines 32.80% in the December 2025 quarter

Adani Green Energy (UP) standalone net profit declines 32.80% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.91% to Rs 70.32 crore

Net profit of Adani Green Energy (UP) declined 32.80% to Rs 23.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.91% to Rs 70.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 67.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales70.3267.03 5 OPM %89.6279.40 -PBDT46.1061.20 -25 PBT31.3946.48 -32 NP23.2934.66 -33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Motilal Oswal Home Finance standalone net profit rises 11.96% in the December 2025 quarter

Open Elite Developers standalone net profit rises 1266.67% in the December 2025 quarter

Prayatna Developers Pvt standalone net profit rises 166.02% in the December 2025 quarter

Nuvama Wealth Finance standalone net profit declines 13.16% in the December 2025 quarter

Ideaforge Technology reports consolidated net loss of Rs 33.85 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 23 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story